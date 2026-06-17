פחות משבוע אחרי שהודחה מבית "האח הגדול", הודיה כהן כבר חוזרת לשגרה – ועם מי שהפך לאחד האנשים הכי קרובים אליה בתקופה האחרונה, זוהר. השניים הגיעו יחד להשקת קולקציית הקיץ החדשה של KIKO MILANO בביג גלילות, ולא הסתירו את האהבה מול המצלמות.

צפו בריאיון של זוהר והודיה

זוהר והודיה בראיון - צילום: אור גפן זוהר והודיה בראיון | צילום: צילום: אור גפן 10 10 0:00 / 5:18

בריאיון משותף ראשון מאז היציאה מהבית, הודיה סיכמה את התקופה שעברה עליה במילה אחת: "חוויה". לדבריה, מדובר בתקופה שהייתה מלאה ברגשות, אבל גם ברגעים משמעותיים - כשההיכרות עם זוהר הייתה מבחינתה גולת הכותרת. "הכל כתוב מלמעלה" כשנשאלה אם התאכזבה מההדחה, הודיה השיבה כי היא מאמינה שהכל קורה בדיוק בזמן הנכון. "השם שם לי את סדר החיים שלי כמו שהוא צריך להיות", אמרה, והוסיפה שהיא מאושרת מהמקום שבו היא נמצאת היום - במיוחד כשזוהר לצידה. המשפחות כבר מכירות נראה שהקשר בין השניים כבר הספיק להתקדם גם מחוץ למסך. זוהר סיפר כי הכיר את אמה של הודיה עוד לפני שיצאה מהבית, והודיה חשפה שגם אביה, שמגיע מבית דתי ואינו מרבה לצפות בטלוויזיה, התחבר מאוד לבן הזוג החדש. כשנשאלו אם נראה בקרוב קידוש משפחתי משותף, השניים חייכו והשיבו שזה כבר קרה.

זוהר והודיה ( צילום: אור גפן )

ומה השלב הבא?

למרות המרחק הגיאוגרפי, הודיה מתגוררת בבת ים וזוהר באזור הרי ירושלים, השניים לא מתרגשים. "40 דקות זה לא אילת", אמרה הודיה בחיוך.

ומה לגבי מגורים משותפים, חתונה וילדים? השניים בחרו שלא למהר. "מה שצריך לקרות - יקרה", חזרה הודיה על המשפט שמלווה אותה מאז היציאה מהבית, בעוד זוהר הוסיף שבינתיים הם בעיקר חולמים למצוא זמן לחופשה משותפת.

החיים בלי המצלמות

השניים סיפרו שהדבר הראשון שעשו אחרי היציאה מהבית היה פשוט לשמוע מוזיקה במשך שעות ארוכות - אחד התחביבים שחיברו ביניהם במהלך העונה. לדבריהם, ההבדל הגדול ביותר בין הקשר בתוך הבית לבין החיים האמיתיים הוא הפרטיות והיכולת ליהנות מהזוגיות בלי עשרות מצלמות מסביב.

כעת, כשהריאליטי כבר מאחוריהם, נראה שהזוגיות של הודיה וזוהר רק מתחילה את הפרק הבא שלה.