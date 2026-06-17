הרמטכ״ל הכריע: שילוב הנשים בשיריון יתבצע במסגרת נפרדת

בדיון היערכות מיוחד ורחב היקף שהתקיים אתמול (ג'), בהשתתפות צמרת צה"ל – ובהם מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן, ראש אגף כוח האדם אלוף דדו בר-כליפא, קצין השריון הראשי והרב הצבאי הראשי – הוצג המתווה המלא לבחינת המהלך.

בפתח הדיון הציג הרמטכ"ל את עמדת הצבא לנוכח המציאות הביטחונית, והדגיש כי לאור ריבוי האתגרים והזירות, צה"ל משווע לכוח אדם וצריך כיום כל לוחם ולוחמת. בצבא מביעים הערכה רבה למוטיבציה של הנשים המתגייסות למערך הלוחם, אך מבהירים כי המבחן האמיתי יהיה עמידה ביעדים בשטח.

מדדי ההצלחה של הצבא: "בלי הקלות במקצועיות"

על פי עמדת צה"ל, הצלחת הפיילוט לא תימדד בהנחות, אלא בשני מדדים קשיחים וברורים: עמידה מלאה בכשירות המקצועית: הלוחמות יידרשו לעמוד במדדים המבצעיים הקיימים בשריון ללא שום פשרות. בצבא מבהירים כי הלחימה האחרונה חידדה את החשיבות של כשירות הפרט ותפקוד הצוות בשדה הקרב. הקמת מסגרת פונקציונלית: יצירת מבנה שיאפשר תהליך הכשרה מלא, שיוביל ליכולת מבצעית מוכחת במשימות ביטחון שוטף (בט"ש) ובלחימה.

הקו האדום של הצבא: הפרדה מוחלטת בטנקים וצמצום הפציעות

סוגיה מרכזית בעמדת צה"ל נוגעת לבריאותן הפיזית של הלוחמות והשמירה על פקודת השירות המשותף. הרמטכ"ל הבהיר למפקדים כי שיעורי פציעות חריגים, כפי שעלו בפיילוטים קודמים, אינם סבירים ומחייבים התאמה מיטבית של התהליך – מבלי לפגוע בכשירות.

בנוסף, צה"ל שם סוף לשמועות ומבהיר רשמית את עמדתו: אין כל כוונה לשלב גברים ונשים יחד בתוך צוותי הטנקים – לא בשלבי ההכשרה ולא במהלך המשימות המבצעיות. ככל שההתנסות תצלח, שילוב הנשים יבוצע במסגרת ייעודית נפרדת שתהיה בהיקף של פלוגה לפחות, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בלחימה תחת צוות קרב.