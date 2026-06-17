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חדשות פוליטי מדיני

הח״כ הוותיק מכחיש את הדיווחים על בנט: ״זה לא נכון״

חבר הכנסת מיקי לוי, התייחס היום לדיווחים סביב ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, והכחיש אותם: ״זה לא נכון!״

15:19
2 תגובות
הח״כ הוותיק מכחיש את הדיווחים על בנט: ״זה לא נכון״
צילום: הדס פרוש / פלאש90

חבר הכנסת מיקי לוי, התייחס היום (רביעי) ברדיו 90FM לדיווחים לפיהם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שוקל לפרק את מפלגת ביחד ולעבור להיות מספר 2 במפלגת ישר! תחת גדי איזנקוט.

לוי הכחיש את הדיווחים וטען כי זה לא נכון.

בדבריו הוא אמר: ״הפרסומים אינם נכונים, בנט לא שוקל להיות מס' 2 של איזנקוט. זו לא העת לניסיונות, לבנט תפיסה ימנית הוא יכול להביא בוחרים, והוא ישר וליברלי. אנחנו ננצח את הבחירות ונחליף את הממשלה הרעה הזו, ממשלת השבעה באוקטובר״.

נזכיר כי בימים האחרונים דווח כי לאור הסקרים האחרונים, שמראים התרסקות למפלגת ביחד, בנט שוקל לפרק את החברות עם לפיד, וללכת עם איזנקוט.

קודם לכן, קדמו ניסיונות רבים של בנט לנסות ולקרוא לאיזנקוט להתאחד בשביל ״לחזק את הגוש״, אך איזנקוט לא הסכים לכך עד כה.

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תגובות

2
2
יהודה
לפני 41 דקות

120 חברי כנסת רואים איך ראש הממשלה משתק מדינה שלמה בשביל לשמור על קואליציית השרידות שלו. במקום לקבל החלטות אסטרטגיות קשות הוא נכנע לשותפים הקיצוניים שלו ומפקיר את ביטחון המדינה.

1
חנה
לפני 40 דקות

12 חודשים שאני מפונה מהבית שלי בקריית שמונה בזמן שביבי וסמוטריץ' יושבים בווילות הממוזגות שלהם. הממשלה הזו פוחדת לקבל החלטה אסטרטגית בצפון רק כדי שלא תתפרק להם הקואליציה המושחתת.