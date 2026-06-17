הח״כ הוותיק מכחיש את הדיווחים על בנט: ״זה לא נכון״

חבר הכנסת מיקי לוי, התייחס היום (רביעי) ברדיו 90FM לדיווחים לפיהם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שוקל לפרק את מפלגת ביחד ולעבור להיות מספר 2 במפלגת ישר! תחת גדי איזנקוט.

לוי הכחיש את הדיווחים וטען כי זה לא נכון.

בדבריו הוא אמר: ״הפרסומים אינם נכונים, בנט לא שוקל להיות מס' 2 של איזנקוט. זו לא העת לניסיונות, לבנט תפיסה ימנית הוא יכול להביא בוחרים, והוא ישר וליברלי. אנחנו ננצח את הבחירות ונחליף את הממשלה הרעה הזו, ממשלת השבעה באוקטובר״.

נזכיר כי בימים האחרונים דווח כי לאור הסקרים האחרונים, שמראים התרסקות למפלגת ביחד, בנט שוקל לפרק את החברות עם לפיד, וללכת עם איזנקוט.

קודם לכן, קדמו ניסיונות רבים של בנט לנסות ולקרוא לאיזנקוט להתאחד בשביל ״לחזק את הגוש״, אך איזנקוט לא הסכים לכך עד כה.