לא מחכה לבחירות: המהלך של נפתלי בנט

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד" הודיע על הקמת ועדה מיוחדת המורכבת מבכירי האקדמיה, ההייטק והמשפט, במטרה לגבש מדיניות לאומית ארוכת טווח ולחזק את העליונות הטכנולוגית של ישראל

מערכת סרוגים

ראש הממשלה לשעבר ויו״ר מפלגת ״ביחד״, נפתלי בנט, יוזם מהלך אסטרטגי חדש בתחום הטכנולוגי והלאומי. לשכתו של בנט הודיעה היום (רביעי) על הקמת ועדה מייעצת מיוחדת בתחום הבינה המלאכותית (AI), שתעסוק בגיבוש מדיניות לאומית ארוכת טווח עבור מדינת ישראל.

הוועדה החדשה תכלול שורה של מומחים מובילים מהאקדמיה, התעשייה, מערכת הביטחון והמגזר הציבורי. מטרתה המרכזית תהיה לגבש המלצות מדיניות עבור הממשלה בתחומי החדשנות, החינוך והרגולציה, על מנת לקדם שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לטובת המשק הישראלי והציבור הרחב.

בלשכתו של בנט מדגישים כי הוועדה תבחן לעומק את ההזדמנויות והאתגרים שמביאה עמה מהפכת הבינה המלאכותית על תחומי הכלכלה, החברה והביטחון בישראל. המהלך נועד להוביל לחיזוק יתרונה היחסי של ישראל בתחום – יתרון אשר אינו ממוצה כיום באופן מלא – ולמצב את המדינה כמובילה אזורית ועולמית שתפגין עליונות טכנולוגית.

נבחרת המומחים: אלו חברי הוועדה החדשה

הוועדה המייעצת תורכב מדמויות מפתח בולטות בעולם המדע, היזמות והמשפט:

פרופ׳ יואב שוהם: פרופסור אמריטוס למדעי המחשב באוניברסיטת סטנפורד (Stanford University).

דניאל שרייבר: ממייסדי ומנכ״ל חברת Lemonade.

פרופ׳ מאיר פדר: מייסד וראש המרכז לבינה מלאכותית ומדעי הנתונים באוניברסיטת תל אביב, וממייסדי Run:ai.

גיגי לוי וייס: יזם, משקיע הון סיכון וממייסדי קרן NFX.

זיו קופ: מנהל, משקיע הון סיכון ושותף בקרן OG Venture Partners.

מיקי חסלבסקי: יזם, מייסד ומנכ״ל חברת Enso.

ערן שיר: מייסד ויו״ר חברת Nexar.

פרופ׳ דן רביב: מייסד-שותף של Lendbuzz.

קרן לוי: מנהלת בכירה בתעשיית ההייטק, וממקימי ונשיאת Payoneer לשעבר.

תמי מזאל שחר: מנכ״לית Qubit IL.

ד"ר ליטל הלמן: מרצה בכירה למשפטים בקריה האקדמית אונו, מומחית לקניין רוחני, משפט, טכנולוגיה ורגולציית AI.