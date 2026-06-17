יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אלי פיניש

כולנו מכירים אותו בתור אחד הכוכבים הגדולים של "ארץ נהדרת", האיש שמאחורי אינספור חיקויים בלתי נשכחים והחצי השני של הצמד המיתולוגי "אלי ומריאנו". אבל מאחורי ההומור והצחוקים מסתתר סיפור חיים לא פשוט, לצד קריירה שנמשכת כבר שלושה עשורים. לרגל יום הולדתו, הנה 10 דברים שאולי לא ידעתם על אלי פיניש.

1. איבד את אמו כשהיה בן 9 אחד הרגעים הקשים בחייו התרחש בילדותו, כשאמו נפטרה ממחלת הסרטן. פיניש היה אז בן תשע בלבד, אירוע שהותיר בו חותם עמוק. 2. החברות עם מריאנו עוד הרבה לפני שהפכו לצמד הקומי הכי מוכר בישראל, פיניש ומריאנו אידלמן ישבו יחד באותה כיתה בתיכון בנתניה. 3. הפריצה הגדולה אצל דודו טופז הקהל הרחב נחשף אליו לראשונה בפינת סטנד-אפ בתוכנית "הראשון בבידור". ההצלחה הייתה כל כך גדולה, שהפינה הפכה לקבועה.

אלי פיניש ( צילום: סרטון )

4. יותר מ-20 שנה ב"ארץ נהדרת"

מאז 2003 פיניש הוא חלק בלתי נפרד מ"ארץ נהדרת" - אחת התוכניות המצליחות והמשפיעות בתולדות הטלוויזיה הישראלית.

5. חיקה עשרות פוליטיקאים ואנשי ציבור

לאורך השנים גילם שורה ארוכה של דמויות מפורסמות, בהן יאיר לפיד, שמעון פרס, משה כחלון, אלי ישי, דודי אמסלם ועוד.

6. לא רק קומיקאי

למרות שהוא מזוהה בעיקר עם הומור, פיניש השתתף גם במספר תפקידים דרמטיים בקולנוע ובטלוויזיה, כולל בסרט "העולם מצחיק" של שמי זרחין.

ארדואן והרצוג בארץ נהדרת ( באדיבות קשת 12 )

7. גם מדובב

פיניש דיבב את הורטון בגרסה העברית של הסרט "הורטון שומע מישהו", וגם את ארני בסרט "תפוס ת'כריש".

8. היונה שכולם זוכרים

במשך כמעט עשור דיבב את אחת היונים המפורסמות של "ביטוח ישיר" - קמפיין שהפך לאחד הזכורים ביותר בפרסום הישראלי.

9. הבית שלו נשרף כליל

בשנת 2023 חווה אירוע קשה במיוחד כשביתו בנתניה עלה באש ונשרף לחלוטין.

10. החלום שחיכה עד גיל 49

למרות עשרות שנים על הבמות, רק בשנה שעברה השיק מופע סטנד-אפ אישי משלו - צעד חדש ומסקרן בקריירה שלו.