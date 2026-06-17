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עקיבא נוביק: "משטרת ישראל מטפלת בחוסמי כבישים כמו שמגיע להם"

"לטפל בחוסמי הכבישים כמו שמגיע להם": העיתונאי עקביא נוביק יוצא בגיבוי חסר תקדים למשטרת ישראל, ומציב קו אדום ובוטה מול מהומות הענק וחסימות הצירים של פעילי 'הפלג הירושלמי' בבירה

14:00
2 תגובות
עקיבא נוביק
עקיבא נוביק | צילום: יפעת קלמר

על רקע העימותים שנרשמו במהלך ההפגנות נגד גיוס חרדים וחסימות הכבישים ברחבי הארץ, העיתונאי עקיבא נוביק הביע תמיכה בפעילות המשטרה נגד המפגינים שחסמו צירי תנועה מרכזיים.

בפוסט שפרסם כתב נוביק כי לשיטתו, חסימת כבישים מהווה פגיעה ישירה באזרחים, ולכן יש לאכוף את החוק בנחישות כלפי מי שנוקטים בצעדים מסוג זה. לדבריו, אין מקום ליחס סלחני כלפי פעולות שנועדו לשבש את שגרת חייהם של אזרחים אחרים.

"כל הכבוד למשטרת ישראל שמטפלת בחוסמי כבישים כמו שמגיע להם. מי שמחליט לפגוע בכוח באזרחים אחרים, חייב לדעת שיש לזה מחיר. אסור להתייחס בסלחנות לאלימות מאורגנת. ישר כח למשטרה!", כתב.

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תגובות

2
1
מלכי
לפני שעה

האם קראת לפינוי בכוח בזמן תקופת קפלן. אני לא זוכר, אם התשובה -לא, אז אתה צבוע!!!

1
לצביעות בשמאל אין גבול
לפני שעה

הבן אדם עובד בשביל "אל עארד". איך יצא נגד כת הקפלניסטה הקדושה ? יפטרו אותו. הוא רק נגד חסימות של ימנים או חרדים.