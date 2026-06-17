עקיבא נוביק: "משטרת ישראל מטפלת בחוסמי כבישים כמו שמגיע להם"

על רקע העימותים שנרשמו במהלך ההפגנות נגד גיוס חרדים וחסימות הכבישים ברחבי הארץ, העיתונאי עקיבא נוביק הביע תמיכה בפעילות המשטרה נגד המפגינים שחסמו צירי תנועה מרכזיים.

בפוסט שפרסם כתב נוביק כי לשיטתו, חסימת כבישים מהווה פגיעה ישירה באזרחים, ולכן יש לאכוף את החוק בנחישות כלפי מי שנוקטים בצעדים מסוג זה. לדבריו, אין מקום ליחס סלחני כלפי פעולות שנועדו לשבש את שגרת חייהם של אזרחים אחרים.

"כל הכבוד למשטרת ישראל שמטפלת בחוסמי כבישים כמו שמגיע להם. מי שמחליט לפגוע בכוח באזרחים אחרים, חייב לדעת שיש לזה מחיר. אסור להתייחס בסלחנות לאלימות מאורגנת. ישר כח למשטרה!", כתב.