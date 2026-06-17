אחרי הביקורות הקשות: זו ההפתעה שחיכתה לגיא הוכמן מאחורי הקלעים

בפרק הקודם של "רוקדים עם כוכבים" גיא הוכמן ירד מהרחבה עם תחושות לא פשוטות. הוא קיבל 18 נקודות בלבד מהשופטים, כולל ציון 3 מדוד דביר, וספג ביקורות שטענו כי למרות האנרגיה, ההומור והכריזמה שהביא לבמה - הריקוד עצמו היה פחות מוצלח.

צפו בהצצה לפרק הערב - עם גיא הוכמן

הצצה לפרק הערב - צילום: קשת 12 הצצה לפרק הערב | צילום: צילום: קשת 12 10 10 0:00 / 0:59

השופטים ציינו שהוכמן הצליח לבדר את הקהל וליהנות מכל רגע על הרחבה, אך לטענתם הביצוע היה רחוק מלהיות ריקוד סלוני מדויק. כעת, בהצצה לפרק שישודר הערב, נראה שהאכזבה מהציונים מתחלפת לרגע אחד מרגש במיוחד.

החיזוק שחיכה לו מאחורי הקלעים

מיד אחרי הביצוע, כשהוא יורד מהרחבה, מחכים להוכמן מאחורי הקלעים שני ילדיו - עוז ורום. השניים רצים אליו ומעניקים לו חיבוק אוהב, רגע שמצליח לרגש גם אחרי ערב לא פשוט מבחינתו.

יש דברים שחשובים יותר מהציון

למרות הביקורות והניקוד המאכזב, נראה שהרגע המשמעותי ביותר עבור הוכמן בכלל לא התרחש מול השופטים או המצלמות שעל הרחבה. החיבוק מהילדים הצליח להזכיר לו שיש דברים ששווים הרבה יותר מכל ציון.

האם החיבוק המרגש ייתן לו את הדחיפה שהוא צריך? הערב גיא הוכמן יחזור לרחבה בניסיון לשפר את הציון ולהרשים את השופטים. הריקוד הבא שלו ישודר הערב ב"קשת 12"