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הרמטכ"ל החליט: פיילוט שילוב הלוחמות יתבצע מחוץ לשריון

בעקבות איומי ראשי ישיבות ההסדר לא לשלוח תלמידים לחיל השריון הרמטכ"ל אייל זמיר נסוג החליט להעביר את פיילוט שילוב החיילות למערך הגנת הגבולות • המסגרת תהיה מגדרית לחלוטין

13:42
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לוחמות. אילוסטרציה
לוחמות. אילוסטרציה | צילום: דובר צה"ל

פרטים חדשים מתגלים בעניין פיילוט שילוב הלוחמות בצה"ל, שהוביל לסערה ציבורית ולאיומים של ראשי ישיבות הסדר. ל-ynet נודע כי הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר החליט להעביר את הפיילוט מחיל השריון למערך הגנת הגבולות, במסגרת שתהיה מגדרית לחלוטין.

על פי הפרטים שהתפרסמו, המסגרת החדשה תהיה מופרדת באופן מוחלט - לא יהיו גברים בטנק עצמו, ולא בפלוגה כולה. ההחלטה מגיעה לאחר שכשליש מישיבות ההסדר, 25 ישיבות בסך הכל, הודיעו על הפסקת הגיוס לחיל השריון בעקבות התוכנית המקורית.

כזכור, לפני כשבועיים פרסמו 12 ראשי ישיבות הסדר מכתב דרמטי בו הודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון החל מהגיוס הבא. במכתב הם כתבו: "אנו כואבים את התשובה הרופסת של מדינת ישראל וצה"ל, שלא הביעו התנגדות למהלך זה. צה"ל הוא צבא של עם ישראל, וקדושת המחנה היא הבסיס לרוחו של צה"ל".

ימים ספורים לאחר מכן, עוד 13 ראשי ישיבות הצטרפו למכתב, כאשר ביניהם הרב מיכאל אהרונוב מישיבת מעלה אפרים, הרב דוד אמיתי מישיבת אבינועם, הרב שלמה בנימין מישיבת לב לדעת ואחרים. הרבנים הדגישו כי משמעות החלטת בג"ץ היא עירוב היחידות הלוחמות, דבר שלדבריהם פוגע בקדושת המחנה וביכולת הלחימה.

מכתב ראשי הישיבות: לא נשלח את תלמידינו לחיל השיריון (ללא קרדיט)

המהלך של ראשי הישיבות זכה לתמיכה גם מצד ראש המכינה הקדם צבאית בעלי, הרב יגאל לוינשטיין, שהמליץ לתלמידיו להעדיף יחידות כמו שלדג ושייטת, שם לדבריו "לא מורידים דרישות בשביל ערך השוויון". הרב לוינשטיין אף התריע כי "הסכנה לבטחון ישראל גדולה כיון שהיחידה היא המצפן המקצועי וסמל לכל הצבא".

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