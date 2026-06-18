לגלגל בלי לפשל: המדריך הביתי לסושי המושלם

יום הסושי הבינלאומי כבר כאן, ואם אתם כמונו, כנראה שהחשק למאכל היפני הלאומי נמצא כרגע בשיאו. אבל במקום לפתוח את אפליקציית המשלוחים, לשלם הון ולהמתין שעה וחצי לרול שהגיע חצי מתפרק, יש לנו הצעה טובה יותר בשבילכם: תכינו לבד.

נכון, האמנות היפנית דורשת שנים של הכשרה, אבל כדי להכין רול ביתי, טעים, טרי ופוטוגני – אתם צריכים בדיוק 20 דקות של עבודה נטו. אספנו עבורכם את המדריך הכי פשוט ונגיש למתחילים.

המזווה היפני: מה צריך על השיש?

לפני שמתחילים, קפיצה קטנה לסופרמרקט הקרוב. אל תיבהלו, היום כבר בכל סופר שכונתי יש מדף אסייתי עם כל מה שצריך: אורז לסושי: אורז עגול ייעודי. אל תנסו להשתמש באורז פרסי או בסמטי, הם פשוט לא יידבקו. חומץ אורז: הנוזל שנותן לאורז את הטעם החמצמץ-מתקתק האופייני לו. אצות נורי: הבסיס שעוטף את כל הקסם הזה. מחצלת גלגול: (טיפ שלנו: אם אין לכם, מגבת מטבח נקייה ועליה ניילון נצמד יעשו עבודה לא פחות טובה).

ומה שמים בפנים?

כאן השמיים הם הגבול. לכו על רצועות דקות של אבוקדו, מלפפון (בלי הליבה הרטובה) וגזר. בגזרת החלבון: סלמון טרי (לבקש מהמוכר "סלמון לסושי"), סלמון מעשן לגרסה עצלנית ובטוחה, או אפילו טונה מקופסה מעורבבת עם מעט מיונז חריף.

3, 2, 1... מבשלים: שלב אחר שלב

שלב 1: האורז הוא המלך

ההצלחה של הסושי שלכם קמה ונופלת על האורז.

השטיפה: שטפו כוס אחת של אורז במסננת תחת מים זורמים עד שהמים שיוצאים שקופים לחלוטין. זה ימנע ממנו להפוך לעיסה דייסתית. הבישול: סיר קטן, כוס אורז, ו-1 ורבע כוסות מים. מביאים לרתיחה, מנמיכים לאש הכי קטנה, מכסים ומבשלים 15 דקות. המנוחה: מכבים את האש ומשאירים את הסיר מכוסה לעוד 10 דקות. בלי להציץ! התיבול: מעבירים את האורז לקערה (לא ממתכת), ומוזגים מעליו 3 כפות חומץ אורז שעורבבו מראש עם כפית סוכר וחצי כפית מלח. מערבבים בעדינות בתנועות קיפול ומניחים לו להתקרר לטמפרטורת החדר. חוק ברזל: לעולם אל תניחו אורז חם על האצה, היא פשוט תתכווץ ותיקרע.

שלב 2: מלאכת הגלגול

מניחים דף אצה על המחצלת כשהצד המבריק פונה כלפי מטה (והמחוספס כלפי מעלה).

טובלים את הידיים בקערת מים (כדי שהאורז לא יידבק לאצבעות) ומפזרים שכבה דקה של אורז על שלושת רבעי מהאצה. משאירים את הפס העליון הרחק מכם נקי מאורז.

מסדרים את רצועות הירקות והדג בשורה יפה בחלק הקרוב אליכם. עכשיו, בעזרת המחצלת, מרימים את הקצה הקרוב ומגלגלים קדימה בתנועה הדוקה. כשהגעתם לפס הנקי של האצה, מרטיבים אותו עם אצבע רטובה – הוא ישמש כ"דבק" שיסגור את הרול.

שלב 3: החיתוך המושלם

כדי שהרול לא יתפרק בשנייה האחרונה, אתם חייבים סכין חדה מאוד. מרטיבים את הלהב במעט מים לפני כל חיתוך (זה מונע מהאורז הדביק להיתקע על הסכין). חותכים את הרול לחצי, וכל חצי ל-3 או 4 חתיכות שוות. בתאבון!