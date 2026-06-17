משרד הבריאות: נמצאו חומרי הרדמה במחית הפרי

משרד הבריאות אישר היום (רביעי) כי בדיקות המעבדה שנערכו למחיות הפרי של המותג "פרינוק" איששו את החשד החמור.

במוצרים נמצאו שרידים של חומרים ממשפחת הבנזודיאזפינים – תרופות הרגעה פסיכואקטיביות חזקות שאינן מיועדות לצריכת ילדים ועלולות להוות סכנת חיים מיידית עבורם.

הבדיקות נפתחו השבוע בעקבות אירוע חריג שהתרחש בסוף השבוע שעבר, שבו חמישה פעוטות מאזור ירושלים אושפזו בבתי החולים בעיר לאחר שסבלו מתסמינים נוירולוגיים קשים הכוללים אפאתיות, ישנוניות קיצונית וחולשת שרירים, מיד לאחר שסעדו מהמחיות המדוברות.

השב"כ מעורבים בחקירת הפרשה של מחיות הפרי. הממצאים ותוצאות הבדיקות הועברו לארגון. לסניפים ברשת "זול ובגדול" :סניף "מחנה"- ברחוב יפו 113 בירושלים וסניף ברחוב יפו 214 ירושלים הוצא צו סגירה מיידי.

יובהר כי לעת זו לא מדובר בריקול גורף של כל מוצרי פרינוק, שכן כרגע לא נמצאה אינדיקציה לפגם או תקלה במהלך הייצור ולא בזיהום שהתרחש במפעל עצמו וכלל הבדיקות שנערכו למוצרים מהיבואנים נמצאו תקינים.