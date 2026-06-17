"הפכתי עולמות": הדרמה של מיכל הקטנה בדרך למסיבות הסיום

כשאת אמא לשישה ילדים וגם אחת מכוכבות הילדים העסוקות בישראל, החיים הם לפעמים רכבת הרים מטורפת – ולפעמים, פשוט טיסה ישירה. מיכל הקטנה שיתפה את עוקביה באינסטגרם בדרמה מורטת עצבים שהתרחשה מאחורי הקלעים של סיבוב ההופעות שלה.

הכול התחיל כשמיכל יצאה לדרך רגועה לחלוטין, מתוך מחשבה שההופעה שלה באילת קבועה לשעה 11:00 בבוקר, מה שמשאיר לה מספיק זמן לחזור למסיבת הסיום של הילדים בהרצליה. אלא שאז הגיע הגילוי המלחיץ: ההופעה תוכננה בכלל לשעה 14:00, מה שאומר שהיא תסתיים רק ב-15:00, בעוד שמסיבת הסיום החגיגית מתחילה ב-18:00 במרכז הארץ.

בפאניקה מוחלטת וכשהיא "הופכת עולמות", חבר טוב נחלץ לעזרתה עם פתרון מהסרטים: "תרגעי, ב-15:00 אני אוסף אותך עם מסוק". מיכל אכן עלתה על הטיסה הפרטית, הגיעה בזמן, ואפילו שיתפה תמונה משעשעת עם הטייס ההמום מהספק הילדים והקריירה שלה. אז מי אמר שאי אפשר להיות בשני מקומות בבת אחת?