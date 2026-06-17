יאיר גולן על הפגנות החרדים: "אלימות משטרתית פסולה, תמיד"

ראש מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, שיגר היום (רביעי) מתקפה ישירה, נוקבת וחסרת תקדים נגד ראשי ממשלת הימין – בנימין נתניהו, איתמר בן גביר ואריה דרעי. בדברים שפרסם, האשים גולן את ההנהגה הנוכחית ביצירת מעמדות מפלים ובהענקת חסינות פוליטית לציבור המשתמט, כלשונו, על חשבון המשרתים הנושאים בנטל.

"שני סוגי אזרחים: פראיירים ויקירי הממשלה"

בפתח דבריו הבהיר גולן את עמדתו העקרונית לגבי התנהלות כוחות הביטחון, וציין כי "אלימות משטרתית היא פסולה. תמיד. לא משנה כלפי מי היא מופנית". יחד עם זאת, הוא מיהר להפנות אצבע מאשימה לעבר השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, וטען כי הוא נוקט במדיניות של איפה ואיפה המבוססת על אינטרסים פוליטיים צרים.

"כשהמפגינים למען החטופים ונגד ההפיכה המשטרית הוכו, נגררו ודיממו ברחובות, בן גביר עודד את האלימות וגיבה אותה", תקף גולן. "עכשיו, כשמדובר בציבור שהממשלה מעניקה לו חסינות פוליטית, פתאום הוא נזכר לדבר על איפוק ועל מידתיות".

לדברי גולן, התנהלות זו משקפת את מהותה של הקואליציה הנוכחית: "זו בדיוק ממשלת נתניהו-בן גביר-דרעי. ממשלה עם שני סוגי אזרחים: אלה שומרי החוק, שעובדים, משרתים ונושאים בנטל, ואלה שמשתמטים ואלימים – יקירי הממשלה שמקבלים הגנה פוליטית. אצלם, מי שמשרת ומשלם את המחיר הוא הפראייר, ומי שמשתמט זוכה לגיבוי ולחיבוק".

"שלושה מנכדיו של דרעי מוגדרים כעריקים"

בהמשך דבריו, העלה יו"ר הדמוקרטים טענה אישית וחריפה כלפי יו"ר מפלגת ש"ס, אריה דרעי, כדוגמה מובהקת לחוסר השוויון בנטל השירות הצבאי בזמן מלחמה. "בזמן שחיילי המילואים קורסים תחת העומס, שלושה מנכדיו של דרעי מוגדרים כעריקים", חשף גולן בדבריו.

הוא הדגיש כי המציאות שבה אזרחים מקריבים את חייהם בזמן שאחרים זוכים לפטורים גורפים בחסות דילים פוליטיים היא בלתי נסבלת ולא תוכל להימשך עוד.

התחייבות לשינוי: "חוק אחד לכולם – גם לנכדים של דרעי"

גולן חתם את דבריו בהבטחה פוליטית ברורה לקראת הבחירות הבאות, תוך שהוא מסמן כיעד מרכזי את שיקום מערכת אכיפת החוק והחזרת השוויון האזרחי המלא: "אנחנו נחליף את הממשלה הזאת ונחזיר לישראל חוק אחד לכולם. ננקה את המשטרה מנאמני שלטון ונחזיר אותה להיות משרתת החוק והדמוקרטיה".

"אנחנו נשיב את אמון הציבור במערכת אכיפת החוק, ונבטיח שכולם יישאו בנטל", סיכם גולן בהצהרה נחרצת. "לא יהיו כאן אזרחים סוג א’ ואזרחים סוג ב’. חובות שוות. זכויות שוות. שירות שווה. חוק אחד לכולם. כן, גם לנכדים של דרעי".