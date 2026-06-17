מכה לביטן: בית המשפט הוציא צו מניעה זמני לועידת הליכוד

בית המשפט המחוזי בירושלים נעתר לבקשת שורה של חברי ליכוד, והוציא צו מניעה זמני המונע את כינוס ועידת הליכוד שהיה מתוכנן להתקיים ביום חמישי הבא, ה-25.6.2026.

ההחלטה ניתנה על ידי השופטת תמר בר-אשר בהסכמת שני הצדדים, לאחר שתנועת הליכוד הודיעה כי היא אינה מתנגדת למתן הצו. על פי ההחלטה, הצו יעמוד בעינו עד לקבלת החלטה אחרת, כאשר נקבע כי אין בכך כדי למנוע מצד שלישי רלוונטי לנקוט בהליך מתאים אם ימצא לנכון לעשות כן.

המבקשים: "לבלום את כינוס הוועידה"

את הבקשה לצו המניעה הגישו חברי התנועה שמעון יוסף מלול, משה איפרגן, אוריאל מוראלי, יעקב וידר, דוד קמרי, יהודית שרפר, יהודית סנחדראי ומשה בוגאלו, באמצעות עורכי הדין ממשרד הראל ארנון.

מנגד, היועץ המשפטי של הליכוד, עו"ד אבי הלוי, הגיש לבית המשפט את עמדת התנועה לפיה היא מסכימה למהלך. בהודעת הליכוד נאמר כי "המשיבה אינה מתנגדת למתן ההחלטה כמבוקש, ומסכימה למתן תוקף מחייב להסכמתה באמצעות החלטה שיפוטית".

הבהרת הליכוד: הסמכות היא בלעדית לתנועה

בדברי ההסבר שהוגשו לבית המשפט, הבהיר עו"ד הלוי את מעמדה של התנועה בכל הנוגע לניהול מוסדותיה הרשמיים: "התביעה והבקשה לצו המניעה מופנות כלפי המשיבה, תנועת הליכוד, אשר הכוח לכנס את ועידת הליכוד החמישית מצוי בתחום סמכותה הבלעדית".

בשל כך, ציינו בליכוד כי לא היה צורך לצרף משיבים נוספים להליך, וההסכמה ההדדית הובילה לחתימה על הצו שמעכב בשלב זה את הכינוס הפנים-מפלגתי.