המגישה המוכרת חשפה חוב ענק למס הכנסה: "נאבקים במינוס"

מגישת גלגלצ, יסמין ישבי, שיתפה אמש (שלישי) את עוקביה באינסטגרם בסרטון חשוף ויוצא דופן, שבו חשפה כי היא ובן זוגה – העיתונאי ומגיש הרדיו עומר בן רובי – מתמודדים עם מציאות כלכלית מורכבת במיוחד.

בסרטון המדובר סיפרה ישבי בגילוי לב כי השניים נמצאים כרגע במינוס בחשבון הבנק. אם זה לא מספיק, השוק האמיתי הגיע לאחר שביצעו רק לאחרונה את סיכום הדו"ח השנתי שלהם עבור שנת 2024, וגילו כי הם סוחבים חוב תופח של לא פחות מ-40 אלף שקלים לרשויות מס הכנסה.

למרות הבשורה המלחיצה והמועקה הטבעית שמלווה סיטואציה כזו, ישבי בחרה לסיים את הסרטון בטון אופטימי ומעורר השראה. היא הודתה שלמרות הכל היא מרגישה מאושרת, והדגישה כי היא שומרת על אמונה מלאה שהדברים יסתדרו על הצד הטוב ביותר.