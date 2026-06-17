מטורף: הפועל ירושלים במגעים עם שחקן ריאל מדריד

הפועל ירושלים ממשיכה לעבוד על בניית הסגל לקראת העונה הבאה, ובמועדון סימנו מועמד בכיר לחיזוק הקו הקדמי. ל"ישראל היום" נודע כי מאדי סיסוקו, סנטר ריאל מדריד המתנשא לגובה 2.06 מטרים, נמצא על הכוונת של האדומים מהבירה.

במקביל למהפכה המקצועית שמוביל המאמן סשה אוברדוביץ', בירושלים פועלים לצירוף מספר זרים חדשים. לצד ההחתמה הצפויה של ג'יילן סמית', שכבר סיכם על חוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת, במועדון מחפשים גם חיזוק משמעותי בצבע לקראת העונה הקרובה.

בירושלים רואים בסיסוקו מועמד מוביל להחלפתו של אוסטין וויילי בעמדת הסנטר. השחקן ממאלי נחשב לבעל פוטנציאל גבוה, ובמועדון מאמינים כי יכולותיו ההגנתיות, משחק הגב לסל ויכולת החסימה שלו עשויים להשתלב היטב במסגרת בניית הסגל מחדש. נכון לעכשיו, מרבית הזרים צפויים לעזוב את הקבוצה, כאשר ג'ארד הארפר הוא היחיד שנמצא בתוכניות להמשך הדרך.

סיסוקו בילה את מרבית העונה החולפת במדי טריאסטה האיטלקית, שם הציג יכולת מרשימה הן בליגה המקומית והן במסגרת ליגת האלופות של פיב"א. בהמשך העונה הצטרף לריאל מדריד, מהלך שהוסיף לניסיונו ברמות הגבוהות של הכדורסל האירופי.

למרות העניין מצד ירושלים, הדרך להחתמת השחקן אינה צפויה להיות פשוטה. מספר קבוצות יורוליג נוספות כבר הביעו עניין בשירותיו, מה שעשוי להוביל לתחרות משמעותית על החתמתו במהלך הקיץ.

במקביל, שם נוסף שהוצע להפועל ירושלים הוא זה של לוקה שמאניץ', הסנטר הקרואטי המשתייך לזניט סנט פטרסבורג. שמאניץ' מחזיק ברזומה עשיר הכולל הופעות ביורוליג וגם בליגת ה-NBA, ונחשב לאחת האפשרויות שנבחנות במסגרת החיפושים אחר חיזוק לקו הקדמי.