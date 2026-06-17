יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על עופר לוי

הוא אחד הזמרים המזוהים ביותר עם המוזיקה המזרחית, בעל קול שאי אפשר להתבלבל בו וקריירה שנמשכת כבר כמעט ארבעה עשורים. לרגל יום הולדתו ה-62 של עופר לוי, אספנו 10 עובדות מעניינות על חייו של הזמר שהפך לאגדה עוד בחייו.

1. ילד שביעי מתוך תשעה אחים עופר לוי נולד בקריית אתא למשפחה כורדית גדולה. הוא היה הילד השביעי מתוך תשעה אחים, ובבית שבו גדל המוזיקה תמיד הייתה חלק מהחיים. 2. עלה לבמה כבר בגיל חמש עוד לפני שלמד בבית ספר, לוי כבר שר מול קהל. בגיל חמש וחצי עלה לראשונה לבמה, ובגיל שש ביצע שיר בערבית באירוע משפחתי. 3. עזב את הבית בגיל 12 בגיל צעיר במיוחד עזב את בית הוריו ועבר להתגורר בקיבוץ אילון. לאחר כמה שנים חזר הביתה כדי לסייע למשפחתו בתקופה כלכלית לא פשוטה.

עופר לוי ( צילום: דניאל יוסף )

4. איבד את אחיו בתאונה קשה

אחד האירועים המטלטלים בחייו התרחש כשהיה בן 17. אחיו יצחק נהרג בתאונת דרכים שבה היו מעורבים השניים, טראומה שליוותה אותו לאורך השנים.

5. לא התקבל ללהקה צבאית

לפני שהפך לכוכב, ניסה לוי להתקבל ללהקה צבאית - אך נדחה. במקום זאת התגייס לחטיבת גולני ושירת כלוחם במלחמת לבנון הראשונה.

6. התחיל להופיע בשם אחר

בתחילת דרכו הופיע במועדונים תחת השם "פרדי", כמחווה לזמר הטורקי האהוב עליו פרדי טייפור. רק בהמשך חזר להופיע בשמו האמיתי.

7. זוהר ארגוב האמין בו

לפי לוי, מי שזיהה את הכישרון שלו בתחילת הדרך היה זוהר ארגוב. הוא סייע לו לקבל הופעות במועדונים והאמין שהוא יהפוך לכוכב גדול

עופר לוי ( צילום: . Photo by Moshe Shai/FLASH90 )

8. "הכל פתוח" שינה לו את הקריירה

למרות שכבר היה זמר מצליח, הדואט עם לאה לופטין בשיר "הכל פתוח" הפך לאחד הלהיטים הגדולים והמזוהים ביותר בקריירה שלו.

9. חזר בתשובה ושינה את אורח חייו

בסוף שנות ה-90 החל בתהליך של חזרה בתשובה. בעקבות כך הפסיק להופיע באירועים מעורבים ושינה חלק משמעותי מאורח חייו המקצועי והאישי.

10. ליהי טולדנו היא המשפחה שלו

לא כולם יודעים, אבל הזמרת והשחקנית ליהי טולדנו היא אחייניתו של עופר לוי. אמה, חגית, היא אחותו של הזמר.