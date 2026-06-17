מפגש פסגה במוזיקה היהודית: אהרן רזאל ועדי רן

המוזיקאי והיוצר אהרן רזאל משחרר היום (רביעי) סינגל חדש ומרגש – דואט היסטורי עם ידידו הוותיק, עדי רן.

השיר, המבוסס על מילותיו הלוהטות של הרמח"ל בספר 'מסילת ישרים', הוא סנונית ראשונה מתוך האלבום החדש, התוסס והיהודי של רזאל, הצפוי לצאת לקראת חגי תשרי תשפ"ז.

"לכבוד ההחלמה והניסים הגדולים שעברו על אחי יונתן", מגלה אהרן, "הרגשתי שזאת הזדמנות מצוינת להוציא שיר של שמחה – שמחה אמיתית ומזוקקת. כשכתבתי את הלחן, רציתי להביא אל תוך המילים של הרמח"ל את הרוח הייחודית של עדי – בקול, באמונה ובהבעה שלו".

הלחן נולד מתוך חברותא יומית של רזאל בספר 'מסילת ישרים', וזהו כבר השיר השלישי שצמח אצלו מתוך לימוד זה, לאחר הלהיטים "מי שאוהב את בוראו" ו"מבחן האהבה".

אהרן רזאל הוא לא רק מבצע – הוא היוצר, המלחין, המפיק והמארח של הפרויקט הזה מתחילתו ועד סופו. האירוח של עדי רן סוגר מעגל מרגש: שני יוצרים שלפני כשלשה עשורים הובילו יחד מהפכה שקטה ועמוקה במוזיקה היהודית, ופגשו מחדש דורות שלמים של מאזינים בגעגוע ובהתרגשות.