בכיר בפלג הירושלמי מאיים: "הפגנות פתע נוספות – בטווח הקרוב"

פלג הירושלמי מאותתים על החרפת המאבק נגד קידום חוק הגיוס. בכיר בפלג אמר כי ההפגנה המפתיעה שנערכה ונועדה, לדבריו, לפגוע בפעילות המשק, היא רק חלק משורת צעדים רחבה יותר שמתוכננת בתקופה הקרובה בשיתוף גורמים נוספים המשתתפים במחאות.

"ההפגנה בהפתעה שנועדה לפגוע במשק היא אחת מתוך סדרת הפעולות שמתוכננות בשיתוף פעולה של כל המגזרים שיוצאים להפגנות, שיצאו לפועל בטווח הקרוב ממש", אמר הבכיר.

עוד הוסיף כי בפלג רואים במאבק סביב סוגיית גיוס בני הישיבות מאבק עקרוני על עתיד עולם התורה. "מדובר במאבק עד הסוף, עד מסירות נפש, נגד הגזירה הנוראה, גזירת הגיוס שנועדה לעקור תורה מישראל", טען.

הדברים מגיעים על רקע המשך הדיונים הציבוריים והפוליטיים סביב סוגיית גיוס החרדים לצה"ל, כאשר בשבועות האחרונים מתקיימות הפגנות וחסימות כבישים במחאה על צעדי האכיפה והזימונים לצו ראשון. בפלג הירושלמי כבר הבהירו בעבר כי בכוונתם להמשיך במאבק באמצעים שונים, וכעת נראה כי הם נערכים להרחיב את היקף המחאות בתקופה הקרובה.