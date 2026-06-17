בזמן שיותר ויותר נשים בוחרות לוותר על איפור ולאמץ את המראה הטבעי, פנינה רוזנבלום דווקא הולכת נגד הזרם. במהלך שיחה עם דנית גרינברג בתוכנית "דל"פ", היא סיפקה אמירה שעשויה להרגיז לא מעט נשים - והבהירה בדיוק מה היא חושבת על יציאה מהבית בלי איפור.

"אני לא אוהבת נשים שיוצאות בלי איפור" כשנשאלה מהי הדעה הלא פופולרית שלה, רוזנבלום לא היססה לרגע: "אני נורא נורא לא אוהבת אישה שיוצאת בלי איפור מהבית". גרינברג ניסתה להבין למה, ורוזנבלום הסבירה כי מבחינתה מדובר קודם כל באסתטיקה וטיפוח. "אני פשוט אוהבת אסתטיקה, ואסתטיקה בעיניי זה לצאת מטופחת", אמרה. "איפור עושה נשים יפות יותר" בהמשך אף חידדה את עמדתה וטענה כי לאיפור יש תפקיד משמעותי במראה החיצוני. "האיפור נורא עוזר לנשים להיראות יפות יותר", אמרה. כשגרינברג הזכירה שהמגמה כיום דווקא מעודדת נשים להרגיש בנוח גם בלי איפור ובלי להתאים את עצמן למודל יופי מסוים, רוזנבלום לא השתכנעה. "לא, זה ממש לא נכון. אני אוהבת טבעי. אני לא אוהבת יותר מדי הזרקות ולהיראות לא טבעית, אבל איפור - ואת כבר נראית אחרת".

פנינה רוזנבלום ( (צילום: מרים אלסטר / פלאש90) )

גם הנכדה בת החמש כבר מתאפרת

בהמשך השיחה עלתה השאלה מה ילדות צעירות עשויות להבין מאמירות כאלה. רוזנבלום השיבה באמצעות דוגמה אישית מהבית: "יש לי חדשות בשבילך, הנכדה שלי בת חמש כבר שמה את האודם שלי. היא שמה אותו כל כך מדויק, שזה פשוט לא להאמין".

גם בנושא השיער הייתה לה עמדה ברורה: "שיער תמיד יפה כשהוא מטופח".

הדברים של רוזנבלום מגיעים דווקא בתקופה שבה יותר ויותר נשים בוחרות להציג את עצמן ברשתות החברתיות ללא פילטרים וללא איפור - ולכן לא בטוח שכולם יסכימו עם הדעה הנחרצת שלה.