ההחלטה עוברת לפרקליטות: הסתיימה החקירה של אלי כהן

אחרי שנתיים וחצי: היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 הודיעה היום (רביעי) כי סיימה את החקירה שהתנהלה בעניינו של שר החוץ לשעבר אלי כהן, ובעניינם של עובדי ציבור מהמשרד, בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות. כעת התיק יעבור לפרקליטות, שתחליט האם להגיש כתב אישום נגדו.

החקירה נגד כהן ובכירים נוספים במשרדו נפתחה בחודש ינואר 2024, באישור הייעוץ המשפטי לממשלה, בחשד לעבירה של הפרת אמונים. השר לשעבר וחברי משרד החוץ נחשדו בהנפקה של דרכונים דיפלומטיים לגורמים שונים, משיקולים לא ענייניים.

במשטרה אמרו כי במהלך החקירה נחקרו עשרות מעורבים, נתפסו מסמכים רבים והיא לוותה על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה. לאחר השלמת כלל פעולות החקירה אישר והעביר ר' להב 433, ניצב מני בנימין את סיכום התיק לראש אגף החקירות והמודיעין (אח"מ), ניצב בועז בלט, שאישר את סיכום החקירה והנחה להעביר את התיק לעיון והחלטת הפרקליטות.