סרוגים
אחרי שנתיים וחצי

ההחלטה עוברת לפרקליטות: הסתיימה החקירה של אלי כהן

המשטרה אישרה רשמית כי הסתיימה החקירה של שר החוץ לשעבר אלי כהן בפרשת הדרכונים הדיפלומטיים, כשכעת התיק יועבר לידי הפרקליטות. כהן חשוד בעבירות של הפרת אמונים

11:13
3 תגובות
אלי כהן
אלי כהן | צילום: אורן בן חכון\פלאש 90

אחרי שנתיים וחצי: היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 הודיעה היום (רביעי) כי סיימה את החקירה שהתנהלה בעניינו של שר החוץ לשעבר אלי כהן, ובעניינם של עובדי ציבור מהמשרד, בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות. כעת התיק יעבור לפרקליטות, שתחליט האם להגיש כתב אישום נגדו.

החקירה נגד כהן ובכירים נוספים במשרדו נפתחה בחודש ינואר 2024, באישור הייעוץ המשפטי לממשלה, בחשד לעבירה של הפרת אמונים. השר לשעבר וחברי משרד החוץ נחשדו בהנפקה של דרכונים דיפלומטיים לגורמים שונים, משיקולים לא ענייניים.

במשטרה אמרו כי במהלך החקירה נחקרו עשרות מעורבים, נתפסו מסמכים רבים והיא לוותה על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה. לאחר השלמת כלל פעולות החקירה אישר והעביר ר' להב 433, ניצב מני בנימין את סיכום התיק לראש אגף החקירות והמודיעין (אח"מ), ניצב בועז בלט, שאישר את סיכום החקירה והנחה להעביר את התיק לעיון והחלטת הפרקליטות.

עוד בחדשות

אדלשטיין נגד טלי גוטליב: "זאת הסיבה שאצביע בעד הסרת החסינות"  

חדשות סרוגים11:51

אחרי שאיבד את ראשות הגוש: מכה נוספת לנפתלי בנט

סרוגים11:07

דרעי לבן גביר: אתה שקרן, האלימות היא של השוטרים שלך

חדשות סרוגים10:56

בן גביר באולטימטום: "אם השימוש ברימוני הלם לא יוגבל - הם לא יהיו במשטרה"

חדשות סרוגים10:18

דרעי נגד בן גביר: "קום עכשיו ועצור את האלימות"

סרוגים09:29

תגובות

3
3
דן בונה מחדש
לפני 46 דקות

אלי כהן, העברת התיק לפרקליטות היא צעד חיוני לביצור שלטון החוק בישראל. רק חקירה שקופה ומקצועית תשיב את אמון הציבור במוסדות המדינה הדיפלומטיים. ראוי שכל איש ציבור יעמוד לביקורת ללא מורא.

2
קובי הזועם
לפני 44 דקות

אלי כהן, חילקת דרכונים למקורבים כדי לקנות שקט פוליטי ושרידות בליכוד. מי שמרוויח מזה הוא נתניהו שממשיך לתחזק קואליציה מושחתת על חשבון המדינה הבוערת.

1
אזרחית שלא שותקת
לפני 45 דקות

פרקליטות המדינה, אל תעזו למסמס את התיק הזה של אלי כהן! המרוויחים היחידים מהשחיתות הזו הם עסקני הליכוד שמקבלים מתנות בזמן שהמדינה קורסת תחת המחדלים שלהם.