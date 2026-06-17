ההחלטה עוברת לפרקליטות: הסתיימה החקירה של אלי כהן

אחרי שנתיים וחצי: היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 הודיעה היום (רביעי) כי סיימה את החקירה שהתנהלה בעניינו של שר החוץ לשעבר אלי כהן, ובעניינם של עובדי ציבור מהמשרד, בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות. כעת התיק יעבור לפרקליטות, שתחליט האם להגיש כתב אישום נגדו.
החקירה נגד כהן ובכירים נוספים במשרדו נפתחה בחודש ינואר 2024, באישור הייעוץ המשפטי לממשלה, בחשד לעבירה של הפרת אמונים. השר לשעבר וחברי משרד החוץ נחשדו בהנפקה של דרכונים דיפלומטיים לגורמים שונים, משיקולים לא ענייניים.
במשטרה אמרו כי במהלך החקירה נחקרו עשרות מעורבים, נתפסו מסמכים רבים והיא לוותה על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה. לאחר השלמת כלל פעולות החקירה אישר והעביר ר' להב 433, ניצב מני בנימין את סיכום התיק לראש אגף החקירות והמודיעין (אח"מ), ניצב בועז בלט, שאישר את סיכום החקירה והנחה להעביר את התיק לעיון והחלטת הפרקליטות.
תגובות
אלי כהן, העברת התיק לפרקליטות היא צעד חיוני לביצור שלטון החוק בישראל. רק חקירה שקופה ומקצועית תשיב את אמון הציבור במוסדות המדינה הדיפלומטיים. ראוי שכל איש ציבור יעמוד לביקורת ללא מורא.
אלי כהן, חילקת דרכונים למקורבים כדי לקנות שקט פוליטי ושרידות בליכוד. מי שמרוויח מזה הוא נתניהו שממשיך לתחזק קואליציה מושחתת על חשבון המדינה הבוערת.
פרקליטות המדינה, אל תעזו למסמס את התיק הזה של אלי כהן! המרוויחים היחידים מהשחיתות הזו הם עסקני הליכוד שמקבלים מתנות בזמן שהמדינה קורסת תחת המחדלים שלהם.