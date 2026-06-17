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כתבת חדשות 13: "מתנגדת לשימוש במילה 'בעלי'"

העיתונאית נריה קראוס התראיינה ואמרה 'בעלי' אך מיהרה לפרסם הבהרה על כך ברשתות החברתיות: "לא לכעוס עליי"

11:06
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ערוץ 13
ערוץ 13 | צילום: יונתן זינדל/פלאש90

העיתונאית וכתבת חדשות 13, נריה קראוס פרסמה הבהרה לעוקבים שלה, לאחר שהשתמשה במונח שנוי במחלוקת מבחינתה – "בעלי".

בסרטון שפורסם כשהיא מתראיינת למגזין "לאשה", נראית קראוס כשהיא מתראיינת ומציינת בחיוך: "בעלי הטרי, בהחלט ווינר". אלא שמיד לאחר פרסום הריאיון, מיהרה הכתבת להעלות סטורי הבהרה ובו התנצלות מבודחת בפני העוקבות שלה.

"בטעות השתמשתי במילה 'בעלי' למרות שאני ממש נגדה," שיתפה קראוס בסטורי שלה, כשהיא מוסיפה אמוג'י צוחק. "בנות ישראל לא לכעוס עליי, אני עוד לא מיומנת".

הוויכוח סביב השימוש במילה "בעלי" אינו חדש בשיח הפמיניסטי בישראל. כיום נשים רבות בוחרות להחליף את המונח, שנתפס בעיניהן כרכושני ומיושן (מלשון בעלות), וגם במגזר הדתי יש כאלה.

נריה קראוס (צילום: חשבון האינסטגרם של נריה קראוס)

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