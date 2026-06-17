אחרי שאיבד את ראשות הגוש: מכה נוספת לנפתלי בנט

הכתב הפוליטי מיכאל שמש ('חדשות 13') התייחס הבוקר בראיון לתחנת הרדיו 103FM לטלטלה הפוליטית שנרשמה אמש בסקר המנדטים של כאן חדשות, והסביר את המשמעות מאחורי היחלשותו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מול הזינוק של ח"כ גדי איזנקוט.
"אתמול ראינו את סקר כאן חדשות שבו בפעם הראשונה נפתלי בנט עובר להיות אחרי איזנקוט במנדטים", ציין שמש בפתח דבריו, והדגיש את גודל השינוי במאזן הכוחות באופוזיציה: "נפתח פער משמעותי בין 17 מנדטים לבנט ו-21 מנדטים לאיזנקוט".
לדברי שמש, המגמה השלילית של בנט אינה מוגבלת רק לסקרים הטלוויזיוניים, אלא משתקפת גם בפלטפורמות החיזוי הבינלאומיות. "הרבה מאוד מהמנדטים שהוא זכה להם היו בשל היותו מוביל", הסביר הכתב הפוליטי, והוסיף: "גם בפולימרקט הוא יורד".
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"בפעם הראשונה נפתלי בנט עובר" - פעם אחר פעם בהיסטוריה שילמנו בדם על מנהיגות פחדנית שמחפשת רק הישרדות פוליטית ומסרבת לקבל הכרעות קשות.
"מכה נוספת לנפתלי בנט" - כמו ערב יום כיפור 73, ביבי ממשיך להרדים אותנו עם סקרים ומשוואות של "שקט ייענה בשקט" בזמן שהוא מפקיר את הביטחון בשביל לשרוד על הכיסא.
למי אכפת מהמנדטים של בנט או איזנקוט כשהבית שלי בקריית שמונה עולה באש ואני פליטה במלון? ביבי, סמוטריץ' ובן גביר חוגגים על הסקרים האלה כדי שתושבי המדינה ישכחו מההפקרה וההססנות שלהם. הם שורדים בוילות הממוגנות ואנחנו חטפנו חורבן!
הציונות הדתית נכנסה להלם. כל העם נמצא היום בימין אבל... בוחרי הציונות הדתית ממשיכים לדבר בשפת שמאל - ימין. כאשר איש ימין מובהק נאבק על ראשות המדינה, במקום לתמוך בו, הם ממשיכים לדבר בלשון שמאל-ימין ולהילחם נגדו. אם בנט נבחר אין סכוי למשא ומתן על נסיגה. אין סכוי ללמדינה פלסטינית. יש עוד 4 שנים לגידול