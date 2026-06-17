אחרי שאיבד את ראשות הגוש: מכה נוספת לנפתלי בנט

הכתב הפוליטי מיכאל שמש ('חדשות 13') התייחס הבוקר בראיון לתחנת הרדיו 103FM לטלטלה הפוליטית שנרשמה אמש בסקר המנדטים של כאן חדשות, והסביר את המשמעות מאחורי היחלשותו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מול הזינוק של ח"כ גדי איזנקוט.

"אתמול ראינו את סקר כאן חדשות שבו בפעם הראשונה נפתלי בנט עובר להיות אחרי איזנקוט במנדטים", ציין שמש בפתח דבריו, והדגיש את גודל השינוי במאזן הכוחות באופוזיציה: "נפתח פער משמעותי בין 17 מנדטים לבנט ו-21 מנדטים לאיזנקוט".

לדברי שמש, המגמה השלילית של בנט אינה מוגבלת רק לסקרים הטלוויזיוניים, אלא משתקפת גם בפלטפורמות החיזוי הבינלאומיות. "הרבה מאוד מהמנדטים שהוא זכה להם היו בשל היותו מוביל", הסביר הכתב הפוליטי, והוסיף: "גם בפולימרקט הוא יורד".