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מפתיע: ליאור שליין מודה – "אני צופה בערוץ 14"

המבקר החריף של הימין מפתיע ומודה שהוא עוקב אחרי המסך של ערוץ 14. ומה הסיבה? 

10:57
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ליאור שליין מתארח בפודקאסט של יסמין לוקץ'
ליאור שליין מתארח בפודקאסט של יסמין לוקץ' | צילום: צילום: פודקאסט "בסלון של יסמין"

איש התקשורת והסאטיריקן ליאור שליין מוכר כאחד המבקרים החריפים ביותר של הממשלה והתקשורת המזוהה איתה, אך מתברר שגם הוא לא מסוגל להתנתק לחלוטין מהמסך של ערוץ 14.

במהלך ראיון שהעניק היום (רביעי) לפודקאסט "בסלון של יסמין" של היזמת יסמין לוקץ', שיתף שליין בתחושותיו לגבי המצב הציבורי בארץ, ועשה זאת כדרכו בעזרת הומור מושחז ועקיצה ישירה. "אנחנו פה, אבל אני רואה אנשים שכבר לא נמצאים פה", תיאר שליין את האווירה הציבורית הנוכחית.

בהמשך דבריו, התייחס לאחת הסוגיות המדוברות ביותר במשק הישראלי – הגירת אנשי אקדמיה וטכנולוגיה – והציע לה פרשנות משלו: "כולם מודאגים מתופעת בריחת המוחות. אני בסטנד-אפ אומר, שאני לפעמים צופה בערוץ 14 ומודאג מתופעה אחרת – שהמוח בורח לחו"ל אבל הגוף נשאר בארץ".

בין אם מדובר ב"צפיית פיגוע" לצורכי עבודה או פשוט בסקרנות, נראה ששליין ממשיך לעקוב מקרוב אחרי מי שנמצאים בצד השני של המתרס הפוליטי, ולא מפספס אף הזדמנות להפוך את המציאות לחומר גלם לבמה.

ליאור שליין מתארח בפודקאסט של יסמין לוקץ'
ליאור שליין מתארח בפודקאסט של יסמין לוקץ'| צילום: צילום: פודקאסט "בסלון של יסמין"

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