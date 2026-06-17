דרעי לבן גביר: אתה שקרן, האלימות היא של השוטרים שלך

הסערה הציבורית סביב חסימת כביש 4 והתיעודים הקשים של ירי רימוני הלם לעבר מפגינים, הציתו הבוקר (רביעי) עימות חזיתי, חריף ויוצא דופן בצמרת הממשלה. חילופי ההאשמות הקשים בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבין יו"ר ש"ס אריה דרעי, חושפים קרע עמוק סביב סוגיית האחריות לאלימות המשטרתית והיחס ליועצת המשפטית לממשלה.

בן גביר: "דרשתי לפטר את היועמ"שית – אתם שמרתם עליה"

המתקפה החלה מצדו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שניסה לקשור בין התנהלות מערכת אכיפת החוק לבין הייעוץ המשפטי, והפנה אצבע מאשימה ישירה כלפי שותפיו לקואליציה מש"ס: ״אני דרשתי לפטר את היועמ״שית רודפת החרדים", תקף בן גביר, "אבל אתה וחבריך שמרתם עליה כי חשבתם שאתם חכמים יותר״.

דרעי משיב אש: "זה שקר, האלימות היא של השוטרים הכפופים לך"

תגובתו של יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, לא איחרה לבוא, והיא נוסחה בטון חריף ותוקפני במיוחד, תוך שהוא מאשים את בן גביר בשקרים ובהתחמקות מאחריות מיניסטריאלית לתמונות הקשות מכביש 4.

״איתמר, שקר שחוזרים עליו שוב ושוב לא הופך לאמת. הוא נשאר שקר״, פתח דרעי והדף את הטענות כאילו מפלגתו בלמה את הדחת גלי בהרב-מיארה: ״אנחנו תמכנו בפיטורי היועמ״שית האנרכיסטית מהיום הראשון, דרשנו את פיטוריה וכל חברי סיעת ש״ס חתמו על הדרישה הזו".

בהמשך דבריו, עבר דרעי למתקפה ישירה על תפקודו של בן גביר כשר הממונה על המשטרה: "מה פשר ההתחמקות למיארה? היא כבר מפוטרת שנה. אתה השר הממונה על המשטרה, ואתה נושא באחריות. מי שהפעיל הבוקר אלימות קשה אינו היועמ״שית, אלא השוטרים הכפופים לך״.