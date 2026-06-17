שקמה ברסלר בעננים: זו הבשורה שהיא קיבלה

בית המשפט המחוזי בלוד דחה באופן חלקי את טענת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב, וקבע כי לא תעמוד לה חסינות מלאה במסגרת תביעת הדיבה ולשון הרע שהגישה נגדה מובילת המחאה, פרופסור שקמה ברסלר.

בעקבות ההחלטה, התראיינה ברסלר בתוכניתו של רינו צרור בגלי צה"ל והגיעה מרוצה מהפסיקה. "אנחנו מרוצים מההחלטה", אמרה ברסלר בראיון. "צריך להיות ברור שגם לחברי כנסת אסור להפיץ שקרים ודיבה. הדבר הזה פוגע בכולנו".

על פי החלטת השופט רמי חיימוביץ', חסינותה של חברת הכנסת גוטליב תעמוד לה בכל הנוגע להבעת דעה, ביקורת פוליטית או התבטאויות הקשורות לליבת תפקידה הפרלמנטרי. עם זאת, נקבע כי החסינות אינה מוחלטת ואינה מעניקה הגנה מפני פרסומים עובדתיים מסוימים, ובפרט בנוגע לחשיפת זהותו של איש שירותי הביטחון (בן זוגה של ברסלר).

בשל כך, השופט סירב לסלק את התביעה על הסף וההליך המשפטי האזרחי בין השתיים יימשך.