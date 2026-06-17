הבקשה החריגה של יוצאת האח הגדול: "תפסיקו לקפוץ על הילד שלי"

יוצאת "האח הגדול" שי לי עופרי שיתפה סרטון אישי וכנה בעמוד האינסטגרם שלה, ובו ביקשה מהעוקבות לגלות יותר רגישות כשהן פוגשות אותה עם בנה אלארי ברחוב. לדבריה, כמה מקרים שבהם נשים ניגשו אליו בהתלהבות גדולה מדי הסתיימו בבהלה ובבכי.

שי לי עופרי | צילום: צילום: מתוך האינסטגרם של שי לי עופרי

שי לי עופרי - צילום: מתוך האינסטגרם של שי לי עופרי

"הוא נבהל ומתחיל לבכות"

בסרטון סיפרה עופרי כי התופעה חזרה על עצמה כבר מספר פעמים. לדבריה, נשים שפגשו אותה ברחוב מיהרו לגשת לבנה, לחבק ולנשק אותו - למרות שהוא כלל אינו מכיר אותן.

"זה קרה לי שלוש פעמים", שיתפה. "אתן רואות אותי ברחוב עם אלארי ופשוט קופצות על הילד, באות אליו, מחבקות אותו, מנשקות אותו. הוא לא מכיר אתכן, הוא נבהל ומתחיל לבכות מולכן".

"הוא בסך הכול תינוק"

עופרי הדגישה כי אין לה בעיה שעוקבות ניגשות לומר שלום, אך חשוב להן להבין כיצד הסיטואציה נראית מנקודת המבט של בנה.

"אתן צריכות להבין שזה בסך הכול ילד. הוא לא מכיר אתכן. הוא תינוק, הוא אפילו לא ילד. הסיטואציה הזאת מאוד מוזרה לו", הסבירה.

"תגידו שלום, אבל בלי להתפרץ"

עוד הבהירה כי אינה מבקרת ילדים או ילדות שניגשים בהתלהבות, אלא דווקא נשים בוגרות שאמורות להבין את המורכבות של המצב. "אני לא אומרת אל תגידו לו שלום", אמרה. "קודם כל תגידו לו שלום, אבל לא צריך להתפרץ ככה".