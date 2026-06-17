"היועמ"שית מחכה לראות דבר אחד"

חבר הכנסת משה סעדה (הליכוד) יוצא הבוקר במתקפה חריפה וחסרת תקדים נגד צמרת הפרקליטות ומערכת אכיפת החוק, בעקבות הדברים הצפים ועולים לאחרונה בניהול משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בראיון שהעניק הבוקר לעיתונאי אלי ציפורי, טען סעדה כי המערכת פעלה מתוך מטרה פוליטית מובהקת. "בשם המטרה ליירט ראש ממשלה מהימין הכל היה מותר", האשים חבר הכנסת. "מותר לשבש חקירה, מותר לפגוע בנפגעי תקיפה מינית, מותר לרמוס את החוק, מותר לא לקבל עדים שרוצים להעיד. הכל היה מותר. הייתה פה מערכת שעשתה הכל לרמוס ולדרוס".

סעדה, ששימש בעבר כסגן ראש מחש"ש ומכיר את המערכות מבפנים, קשר בין חקירות העבר לבין מה שמתרחש כעת באולם הדיונים: "מה שאנחנו רואים משתקף בבית המשפט – זה מה שקרה אז. היום הציבור רואה את התוצאה של זה".

"מנדלבליט רצה הסדר, בפרקליטות רצו לראות אותו בכלא"

בהמשך הראיון חשף סעדה פרטים על המאבקים הפנימיים שהתחוללו בצמרת המשפטית סביב האפשרות להגיע לפשרה בתיקים, והסביר מדוע המגעים הללו נכשלו בסופו של דבר.

"אני מזכיר שכמעט היה פה הסדר טיעון", אמר סעדה. "בתקופתו מנדלבליט רצה הסדר, אבל בפרקליטות אמרו: 'מה פתאום שנסכים להסדר? אנחנו רוצים לראות אותו בכלא'".

לדברי חבר הכנסת, המוטיבציה של אנשי התביעה חרגה מעבר לרצון להביא להדחתו של נתניהו מהחיים הציבוריים. "הם כבר לא הסתפקו בליירט ראש ממשלה מהימין. הם התאהבו בטיעונים שלהם ואמרו: 'אם כבר, אז כבר – בואו נכניס אותו לכלא'. בואו נראה אותו עם אזיקים".