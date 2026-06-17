הבכיר מבהיר: "אנחנו לקראת מלחמה ארוכה; להכין את העורף"

האלוף (במיל') אליעזר "צ'ייני" מרום, מפקד חיל הים לשעבר, מתייחס למציאות הביטחונית והמדינית המורכבת ומפציר בציבור ובהנהגה לשנות דיסקט, להפסיק להלקות את עצמם ולהתחיל לפעול בצורה אקטיבית לעיצוב המציאות האזורית.

בראיון שהעניק למגיש שרון גל ברדיו 'גלי ישראל', התייחס מרום לוויתורים שנעשו לאחרונה בזירה הבינלאומית ואמר: "במקום להסתובב עם קופסת חמוצים ולקטר כל היום, צריך קודם כל לעשות תחקיר מהיר, אחר כך להפיק לקחים, ואחר כך לנסות ולעצב את המציאות על פי האינטרסים שלנו".

מרום הסביר כי על ישראל למקד כעת את מאמציה מול בעלת הברית הגדולה ביותר שלה. "אנחנו צריכים לנסות לשכנע את האמריקאים להיות קצת יותר זהירים עם הכסף, ולדאוג לפיקוח עם שיניים על הגרעין", הבהיר. "מה שוויתרתם עליו כבר נחתם, ולכן עכשיו צריך להשתתף בעיצוב המציאות. יש לישראל מודיעין וידע שנצבר במשך שנים, וצריך להשתמש בהם".

"חילופי מהלומות עם איראן – עם הסכם ובלי הסכם"

בהמשך הראיון הציג האלוף במיל' תמונת מצב אסטרטגית מפוכחת לגבי העימות הישיר מול משטר האייתוללות: "אנחנו צריכים להתרגל לעובדה שאנחנו במלחמה ארוכת שנים עם איראן. זו מציאות שמחייבת בניין כוח אחר והסתכלות אחרת. יהיו לנו חילופי מהלומות עם איראן, עם הסכם ובלי הסכם".

לדבריו, המציאות הזו דורשת היערכות פנימית נרחבת ומיידית של כלל המערכות במדינה: "צריך להכין את העורף, להכין את המלאים, להכין את הצבא".

את דבריו חתם מרום במסר של חוסן ואופטימיות המופנה לכלל אזרחי המדינה: "אני רוצה להגיד לציבור: בלי קופסת חמוצים ביד. מדינת ישראל פה כדי להישאר, צה"ל הוא מאוד מאוד חזק, ויש על מי לסמוך".