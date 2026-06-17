המונדיאל טורף את הקלפים: כאן 11 עוקפים את קשת 12

ערב הדרמטי במפת הרייטינג: שידור משחק המונדיאל בין צרפת לסנגל בערוץ 11 גרף את הנתון הגבוה ביותר של הערב עם 14.1% צפייה (443 אלף צופים), והוכיח שוב שאין תחליף לדרמה ספורטיבית בשידור חי. המשחק הצליח לעקוף אפילו את עוגני הריאליטי החזקים של הערוצים המתחרים ברצועת הפריים-טיים השנייה.

פריים טיים: "חתונמי" מובילה, "הפטריוטים" יציבה

ברצועת הפריים הראשונה, "חתונה ממבט ראשון" (קשת 12) ממשיכה לשמור על כוחה כעוגן המרכזי עם 13.9% (366 אלף צופים). "האח הגדול" (רשת 13) נושפת בעורפה עם נתון דו-ספרתי יפה של 11.1% (304 אלף צופים).

בגזרת ערוץ 14, "הפטריוטים" רושמת ערב מוצלח ויציב עם 6.9% (174 אלף צופים), ועוקפת את האולפן המקדים של כאן 11 שזכה ל-7.2% אך עם פילוח צופים שונה.

מהדורות החדשות: קשת 12 פותחת פער

בגזרת החדשות, התמונה נותרת ברורה: חדשות 12 מובילה בבטחה עם 11.0% (294 אלף צופים).מהדורת חדשות 14 מתבססת במקום השני עם 5.5% (142 אלף צופים).חדשות 13 ו-חדשות 11 נועלות את הרשימה עם קרב צמוד: 4.5% לרשת לעומת 4.1% לכאן.

פריים שני: הצינור וגיא פינס ראש בראש

ברצועה המאוחרת (ללא שקלול המונדיאל ששודר במקביל), הקרב בין הריאליטי והבידור צמוד במיוחד: "גיא פינס" (קשת 12) מובילה במעט עם 6.4%, כשמיד אחריה "הצינור" (רשת 13) עם 6.2%. תוכנית הסאטירה "פתחי את שי" (ערוץ 14) מסתפקת ב-3.0% צפייה.