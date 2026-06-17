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חדשות צבא ובטחון

הפרשן הבכיר בתחזית מדאיגה: "ישראל מעולם לא הייתה במצב כזה"

הפרשן הבכיר לענייני ערבים מודאג מפרטי ההסכם בין ארה"ב לאיראן, ואומר כי ישראל מעולם לא הייתה במצב כזה

09:30
3 תגובות
הפרשן הבכיר בתחזית מדאיגה: "ישראל מעולם לא הייתה במצב כזה"
צילום: דוד כהן / פלאש90

הפרשן לענייני ערבים של 'חדשות 12', אוהד חמו, מביע דאגה עמוקה מהפרטים המסתמנים של ההסכם המתגבש בין ארה"ב לאיראן. בדברים שאמר ברדיו 103FM מתח חמו ביקורת חריפה על המשמעויות הביטחוניות של המהלך וטען כי מדובר בנקודת מפנה היסטורית ומדאיגה עבור מדינת ישראל.

"אני מודאג מאוד מהסכם המסתמן", הודה חמו בפתח דבריו, והוסיף אזהרה חסרת תקדים: "אולי לראשונה ישראל מאבדת את הריבונות על גבולותיה".

בהמשך דבריו פירט הפרשן את הסכנות המרכזיות שהוא מזהה בנוסח המתגבש, בדגש על חופש הפעולה הצבאי של ישראל באזור. "אם נראה התעצמות של חיזבאללה, אז לפי ההסכם המתגבש לא נוכל לפעול", הסביר חמו. הוא הזכיר את המצב הנוכחי בשטח מול התרחיש של היום שאחרי, וציין כי "צה"ל נמצא שם עכשיו, אבל תהיה נסיגה".

חמו סיכם את ניתוחו המדאיג בהתייחסות למעמדה האסטרטגי של ישראל בעקבות המשא ומתן: "נדחקנו והפכנו לשחקני משנה, זה מצב שישראל לא הייתה בו מעולם".

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תגובות

3
3
לא פראייר שלכם
לפני 17 דקות

"ישראל מאבדת את הריבונות". מר ביטחון הבטיח לנו ניצחון מוחלט ובסוף משאיר אותנו חסרי אונים מול חיזבאללה. הממשלה הזו מפקירה את הגבולות בשביל השרידות של ביבי. הגיע הזמן להנהגה חזקה שתחזיר את ההרתעה.

2
יהודה
לפני 15 דקות

בעבר הרגשנו שיש מי שמגן על המדינה באחריות ובגבורה, והיום החרדה הקיומית רק גוברת מול ההפקרות הביטחונית הזו. למרות הכל, המשבר הנוכחי הוא הזדמנות פז להחזיר את הנהגת הממלכתית שתשמור על עתיד הילדים שלנו.

1
ריטה
לפני 14 דקות

פעם הילדים שלנו התגייסו כדי להגן על גבולות בטוחים, והיום הבן שלי בגולני מסכן את חייו כשהממשלה מאבדת ריבונות ומאפשרת לאיראן להתחזק. הלוואי שההסכם הזה יפקח את העיניים של כולם כדי שנחליף את ההנהגה ונשמור על הלוחמים.