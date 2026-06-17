הפרשן הבכיר בתחזית מדאיגה: "ישראל מעולם לא הייתה במצב כזה"

הפרשן לענייני ערבים של 'חדשות 12', אוהד חמו, מביע דאגה עמוקה מהפרטים המסתמנים של ההסכם המתגבש בין ארה"ב לאיראן. בדברים שאמר ברדיו 103FM מתח חמו ביקורת חריפה על המשמעויות הביטחוניות של המהלך וטען כי מדובר בנקודת מפנה היסטורית ומדאיגה עבור מדינת ישראל.

"אני מודאג מאוד מהסכם המסתמן", הודה חמו בפתח דבריו, והוסיף אזהרה חסרת תקדים: "אולי לראשונה ישראל מאבדת את הריבונות על גבולותיה".

בהמשך דבריו פירט הפרשן את הסכנות המרכזיות שהוא מזהה בנוסח המתגבש, בדגש על חופש הפעולה הצבאי של ישראל באזור. "אם נראה התעצמות של חיזבאללה, אז לפי ההסכם המתגבש לא נוכל לפעול", הסביר חמו. הוא הזכיר את המצב הנוכחי בשטח מול התרחיש של היום שאחרי, וציין כי "צה"ל נמצא שם עכשיו, אבל תהיה נסיגה".

חמו סיכם את ניתוחו המדאיג בהתייחסות למעמדה האסטרטגי של ישראל בעקבות המשא ומתן: "נדחקנו והפכנו לשחקני משנה, זה מצב שישראל לא הייתה בו מעולם".