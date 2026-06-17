שימו לב: מערך הסייבר מזהיר מהודעות מתחזות על כביש 6

אזהרה חריגה: מערך הסייבר הלאומי פרסם היום (רביעי) התראה לציבור, זאת לאחר שהתקבלו דיווחים על הודעות SMS מתחזות על דרישה לתשלום חוב לכביש 6. במערך הזהירו כי מדובר בהודעות פישינג שנועדו לגנוב פרטים אישיים. לפי הודעת מערך הסייבר, ההודעות המתחזות שמופיעות בתוך שרשור קיים של GOVIL ונראות כמו הודעה רשמית. בפועל, הקישור מוביל לאתר מתחזה שנועד לגנוב פרטים אישיים או פרטי תשלום.

ההודעה המתחזה שנשלחת ( מערך הסייבר הלאומי )

"חשוב להבהיר: לא מדובר בהודעה רשמית ולא בפריצה לשירות ההודעות של GOVIL" נמסר. "הציבור מתבקש שלא ללחוץ על הקישור, לא להזין פרטי אשראי, ולבדוק חיובים רק באתר או באפליקציה הרשמיים של כביש 6".

כזכור, השבוע דווח גם על הודעות פייק שהופצו לכאורה בשם מערך פיקוד העורף. בהודעת האזהרה נמסר כי "בשעות האחרונות מופצת הודעת כזב על אזהרה ברדיו מפני SMS לעדכון אפליקציית פיקוד העורף, בטענה שמדובר ב'מתקפת סייבר איראנית'. שימו לב: זו אינה הודעה רשמית, והפצתה עלולה לגרום לבהלה מיותרת".