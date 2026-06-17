הכתב הפוליטי חושף: זה המשבר של בנט ומפלגת 'ביחד'

אמש התראיין נפתלי בנט ברדיו 103FM, שם הודיע כי יש לו רק הערכה לאיזנקוט, וכי הוא יסכים להיות תחתיו בשביל להחליף את נתניהו.

הבוקר, התראיין מיכאל שמש בתוכנית הבוקר ואמר כי "האמירה של בנט בתוכניתכם חושפת את המשבר של מפלגת 'ביחד' וגם את המקום שבנט נמצא בו"

לדברי שמש "בנט מוכן להיות מספר שתיים של איזנקוט. הבעיה היא שאיזנקוט בשלב הזה לא מציע לבנט להיות מספר 2, הוא חושב שצריך עוד להמתין".

בדבריו אמש אמר בנט: "יש לי רק הערכה לאיזנקוט, נשב יחד בממשלה הבאה. אני אעשה כל דבר בעולם כדי להחליף את הממשלה הרעה הזו, אני לא אתן לאגו להיות פאקטור. טרומפלדור אמר 'אם צריך גלגל אני אהיה גלגל'".

לשאלה האם החיבור בינו לבין לפיד היה טעות, ענה בנט: "ממש לא, רק אם נרוץ מאוחדים ננצח, הבן אדם שהכי שמח מפיצול זה נתניהו".