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חדשות פוליטי מדיני

הכתב הפוליטי חושף: זה המשבר של בנט ומפלגת 'ביחד'

ברקע המאמצים לאחד את גוש המתנגד לנתניהו, בנט הבהיר כי לא ייתן לאגו לעמוד בדרך, אך דווקא אמירה זו חושפת את יחסי הכוחות בתוך המחנה

07:33
3 תגובות
נפתלי בנט
נפתלי בנט | צילום: יוסי אלוני/פלאש90

אמש התראיין נפתלי בנט ברדיו 103FM, שם הודיע כי יש לו רק הערכה לאיזנקוט, וכי הוא יסכים להיות תחתיו בשביל להחליף את נתניהו.

הבוקר, התראיין מיכאל שמש בתוכנית הבוקר ואמר כי "האמירה של בנט בתוכניתכם חושפת את המשבר של מפלגת 'ביחד' וגם את המקום שבנט נמצא בו"

לדברי שמש "בנט מוכן להיות מספר שתיים של איזנקוט. הבעיה היא שאיזנקוט בשלב הזה לא מציע לבנט להיות מספר 2, הוא חושב שצריך עוד להמתין".

בדבריו אמש אמר בנט: "יש לי רק הערכה לאיזנקוט, נשב יחד בממשלה הבאה. אני אעשה כל דבר בעולם כדי להחליף את הממשלה הרעה הזו, אני לא אתן לאגו להיות פאקטור. טרומפלדור אמר 'אם צריך גלגל אני אהיה גלגל'".

לשאלה האם החיבור בינו לבין לפיד היה טעות, ענה בנט: "ממש לא, רק אם נרוץ מאוחדים ננצח, הבן אדם שהכי שמח מפיצול זה נתניהו".

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תגובות

3
3
אמא מודאגת
לפני 7 דקות

המשבר הוא לא של בנט אלא של השרים המנותקים שלנו שאין להם גרם של אחריות לאומית...

2
שי
לפני 5 דקות

די ברור שכמה ימים אחרי הגשת הרשימות השמאל והנוכל יתאחדו. אבל ביבי והיועצים הגאונים שלו ימשיכו לישון על האף.

1
סתם אחד
לפני 3 דקות

אולי במקום להתנגד לנתניהו שיתחילו להסביר מדוע ו,מה הם טוהים ממנו. לןצמזה לא נתניהו הוא הבעיה שלהם אלה אנחנו. אנחנו לא רוצים אותם בשלטון