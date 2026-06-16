הרבנים הראשיים נגד בג"ץ: יוזמה חדשה שתאסור על נשים לגשת לבחינות לרבנות

התנגשות חזיתית חסרת תקדים מסתמנת בין צמרת הרבנות הראשית לבין המערכת המשפטית: הרבנים הראשיים מקדמים בימים אלה קריטריון חדש לבחינות ההסמכה לרבנות, שמטרתו המוצהרת היא לחסום לחלוטין את אפשרותן של נשים לגשת למבחנים אלו, ובכך לעקוף הלכה למעשה את פסיקת בג"ץ בנושא כך פרסם יואלי ברים בחדשות 13 הערב (שלישי).

היוזמה החדשה מעוררת דרמה פנימית עמוקה, כאשר הייעוץ המשפטי של הרבנות הראשית עצמה מתייצב נגד המהלך. המשפטנים ברבנות מביעים התנגדות נחרצת לקריטריון המפלה, ומבהירים כי מדובר בצעד שאינו עומד במבחן החוקי וצפוי להיפסל שוב בערכאות המשפטיות.

אלא שההתנגדות המשפטית לא עוצרת את ההנהגה הרוחנית, והרוחות בסביבת הרבנים הראשיים סוערות. בשיחות סגורות התבטא לאחרונה הרב הראשי, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, בצורה חריפה ותקיפה במיוחד נגד המבקשות להיבחן ונגד שופטי בג"ץ.

"במשמרת שלי אף אישה לא תקבל תעודה", הצהיר הרב דוד יוסף בנחרצות, כשהוא מפנה אצבע מאשימה כלפי העותרות: "הן עוד מעזות לפנות לבג"ץ?". הרב הראשי הבהיר כי בכוונת הרבנות לנהל מאבק אקטיבי מול הרשות השופטת ואמר: "אנחנו נעשה פעולות נגד בג"ץ".

במערכת הפוליטית והמשפטית עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות. גורמים משפטיים מעריכים כי אם הקריטריון החדש אכן יאושר במועצת הרבנות הראשית בניגוד לעמדת היועצים המשפטיים, הדבר יוביל לעתירות מיידיות ולמשבר חוקתי חריף בין הממסד הרבני לבג"ץ.