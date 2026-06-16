סקר מנדטים דרמטי: איזנקוט פותח פער; נתניהו בשפל חדש

סקר מנדטים דרמטי של כאן חדשות שמתפרסם הערב מציג מהפך משמעותי במאזן הכוחות הפוליטי, ובמרכזו שינוי דרמטי בתוך מחנה האופוזיציה: חבר הכנסת גדי איזנקוט ומפלגתו "ישר!" הופכים לראשונה למפלגה הגדולה ביותר בגוש המתנגד לנתניהו, תוך שהם עוקפים את נפתלי בנט ופותחים עליו פער של ארבעה מנדטים.

לאחר חודשים ארוכים שבהם הוביל בנט בפער ניכר את מחנה האופוזיציה, הסקר הנוכחי מציג מגמה הפוכה. איזנקוט רושם את הישגו הטוב ביותר עד כה בסקרי כאן חדשות ומצמצם את המרחק מהליכוד לשני מנדטים בלבד, בעוד בנט ומפלגתו "ביחד" רושמים את התוצאה החלשה ביותר מאז שהכריז על חזרתו לחיים הפוליטיים.

במקביל, הסקר מצביע על היחלשות גם במחנה נתניהו: מפלגת הליכוד יורדת ל-23 מנדטים – נתון המהווה שפל של חודשים עבורה בסקרי הערוץ. בעקבות זאת, גוש הקואליציה הנוכחי מאבד מנדט נוסף ויורד ל-52 מנדטים בלבד.

חלוקת המנדטים המלאה:

הליכוד בראשות בנימין נתניהו – 23 מנדטים (24 בסקר הקודם).

בראשות בנימין נתניהו – 23 מנדטים (24 בסקר הקודם). "ישר!" בראשות גדי איזנקוט – 21 מנדטים (17 בסקר הקודם).

בראשות גדי איזנקוט – 21 מנדטים (17 בסקר הקודם). "ביחד" בראשות נפתלי בנט – 17 מנדטים (23 בסקר הקודם).

בראשות נפתלי בנט – 17 מנדטים (23 בסקר הקודם). ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן – 10 מנדטים (8 בסקר הקודם).

בראשות אביגדור ליברמן – 10 מנדטים (8 בסקר הקודם). הדמוקרטים בראשות יאיר גולן – 9 מנדטים (ללא שינוי).

בראשות יאיר גולן – 9 מנדטים (ללא שינוי). עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר – 9 מנדטים (10 בסקר הקודם).

בראשות איתמר בן גביר – 9 מנדטים (10 בסקר הקודם). ש"ס בראשות אריה דרעי – 9 מנדטים (8 בסקר הקודם).

בראשות אריה דרעי – 9 מנדטים (8 בסקר הקודם). יהדות התורה – 7 מנדטים (ללא שינוי).

– 7 מנדטים (ללא שינוי). חד"ש-תע"ל – 7 מנדטים (6 בסקר הקודם).

– 7 מנדטים (6 בסקר הקודם). הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' – 4 מנדטים (עוברת את אחוז החסימה).

בראשות בצלאל סמוטריץ' – 4 מנדטים (עוברת את אחוז החסימה). רע"ם בראשות מנסור עבאס – 4 מנדטים (ללא שינוי)

לא עוברות את אחוז החסימה: מפלגת המילואימניקים ומפלגת כחול לבן.

תמונת הגושים ותרחיש האיחוד הערבי

בחלוקה לגושים, גוש הקואליציה הנוכחי עומד כאמור על 52 מנדטים. גוש המפלגות המתנגדות לנתניהו עומד על 57 מנדטים, ואילו המפלגות הערביות משיגות יחד 11 מנדטים.

הסקר בחן גם תרחיש של איחוד כלל המפלגות הערביות לרשימה אחת משותפת. במצב כזה, הרשימה המאוחדת זוכת ל-12 מנדטים, וגוש נתניהו נחלש במנדט נוסף ויורד לשפל של 51 מנדטים בלבד.

מי צריך להוביל את האופוזיציה?

המהפך של איזנקוט בא לידי ביטוי גם בשאלת ההובלה של המחנה. בשאלה מי צריך להנהיג את גוש האופוזיציה בבחירות הבאות, גדי איזנקוט מוביל בבטחה עם 32%, לעומת 22% בלבד שמקבל נפתלי בנט. עם זאת, נתון גבוה של 31% מהנשאלים השיבו כי אף אחד מהם אינו צריך להוביל את הגוש.

התאמה לראשות הממשלה

למרות היחלשות מפלגתו, בנימין נתניהו שומר על הובלה בשאלת ההתאמה לתפקיד ראש הממשלה מול שני המועמדים המובילים של האופוזיציה: