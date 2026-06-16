ח"כים ביש עתיד: "הגיע הזמן להתאחד תחת איזנקוט"

הטלטלה במפלגת "ביחד" והמתחים בצמרת האופוזיציה מגיעים לשיא חדש: בעקבות הפרסום בחדשות 13, לפיו יו"ר המפלגה נפתלי בנט בחן בימים האחרונים את האפשרות לפרק את השותפות הפוליטית עם יאיר לפיד, חברי כנסת בתוך "יש עתיד" קוראים היום (שלישי) לשינוי דרמטי בהנהגת הגוש.

"הגיע הזמן להתאחד תחת גדי איזנקוט", אמרו היום חברי כנסת ב'יש עתיד' בשיחות סגורות. לטענתם, המשבר הנוכחי מחייב אתחול מחדש של יחסי הכוחות: "אם לא נפעל עכשיו ובנחישות – הגוש כולו עלול לספוג מכה אנושה שתיקח מאיתנו את הסיכוי למהפך".

במקביל, מי שלא ממהר לצנן את הרוחות הוא בנט עצמו. יו"ר המפלגה, שרק לאחרונה דווח על בדיקות הגישוש שלו לפירוק החבילה עם לפיד, התייחס היום לאפשרות של הנהגה חלופית ולא שלל ישיבה בממשלה תחת פיקודו של הרמטכ"ל לשעבר, ח"כ גדי איזנקוט.

בסביבת הגוש מעריכים כי הציטוטים של חברי הכנסת מתוך מפלגתו של לפיד מעידים על עומק השבר ועל אובדן אמון מסוים ביכולת ההובלה הנוכחית, מה שעשוי להוביל ליצירת ציר פוליטי חדש שישנה את מפת המחנה כולו לקראת הבחירות.