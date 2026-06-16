דיווח: זה הבכיר שנתניהו שוקל לשריין בצמרת הליכוד

בסביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחנים את האפשרות להעניק שריון במקום ריאלי בצמרת רשימת הליכוד ליו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין, חיים ביבס.

הדברים הובאו בפרסום ראשון של העיתונאי שחר גליק בכאן חדשות.

ביבס, המכהן מזה שנים כראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות ומוביל את מרכז השלטון המקומי, נחשב לאחת הדמויות המשפיעות והחזקות ביותר בזירה המוניציפלית והפנים-ליכודית.

האפשרות לשילובו ברשימה הארצית של התנועה עשויה לסמן מהלך אסטרטגי של סביבת נתניהו לחיזוק השורות מול השטח והנהגת הרשויות המקומיות.