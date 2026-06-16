"אינו מסייע בדעת הקהל": מפלגת הליכוד בהחלטה חריגה

בליכוד החליטו בימים האחרונים לגנוז, לפחות בשלב זה, קמפיין פוליטי מתוכנן שנועד להבליט ולהדגיש את הקשר האישי הקרוב בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.

הפרסום, שנחשף על ידי העיתונאי נדב אלימלך במהדורת החדשות של i24NEWS, מלמד על שינוי כיוון משמעותי במערך ההסברה של הליכוד. על פי הדיווח, המפלגה זיהתה כבר במהלך השבוע שעבר כי הדגשת היחסים עם טראמפ אינה מסייעת עוד לנתניהו בדעת הקהל בישראל, ולכן הוחלט לעצור את המהלך הפרסומי.

החלטת הליכוד לגניזת הקמפיין מתכתבת באופן ישיר עם נתוני הסקרים האחרונים, המצביעים על מגמת ירידה בתמיכה הציבורית בטראמפ בישראל, וכן עם נתונים העולים הערב בסקר המנדטים ובשאלות הציבור בנוגע להגדרת תוצאות המבצע הצבאי.