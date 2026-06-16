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חדשות פוליטי מדיני

"אינו מסייע בדעת הקהל": מפלגת הליכוד בהחלטה חריגה

בליכוד זיהו כי נשיא ארצות הברית אינו מסייע עוד בדעת הקהל הישראלית, והחליטו בשלב זה לגנוז את חומרי הפרסום המתוכננים

20:17
4 תגובות
רה"מ נתניהו
רה"מ נתניהו | צילום: צילום: דובר צה"ל

בליכוד החליטו בימים האחרונים לגנוז, לפחות בשלב זה, קמפיין פוליטי מתוכנן שנועד להבליט ולהדגיש את הקשר האישי הקרוב בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.

הפרסום, שנחשף על ידי העיתונאי נדב אלימלך במהדורת החדשות של i24NEWS, מלמד על שינוי כיוון משמעותי במערך ההסברה של הליכוד. על פי הדיווח, המפלגה זיהתה כבר במהלך השבוע שעבר כי הדגשת היחסים עם טראמפ אינה מסייעת עוד לנתניהו בדעת הקהל בישראל, ולכן הוחלט לעצור את המהלך הפרסומי.

החלטת הליכוד לגניזת הקמפיין מתכתבת באופן ישיר עם נתוני הסקרים האחרונים, המצביעים על מגמת ירידה בתמיכה הציבורית בטראמפ בישראל, וכן עם נתונים העולים הערב בסקר המנדטים ובשאלות הציבור בנוגע להגדרת תוצאות המבצע הצבאי.

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תגובות

4
4
גלית
לפני 51 דקות

מפלגת הליכוד, החלטה מעולה לגנוז את השקר הזה כי כולם כבר מבינים שביבי הוא לא בגין שהשמיד כור בלי לשאול אף אחד, אלא פוליטיקאי חלש שמכר את העצמאות שלנו לבית הלבן.

3
אמא מודאגת
לפני 51 דקות

מפלגת הליכוד, תודה שחסכתם מהלב השבור שלנו את פוסטרי החנופה לטראמפ שמזכירים לנו בכל יום כמה הנהגת הימין הנוכחית חלשה ותלותית לעומת הימים המפוארים של מנחם בגין ז"ל!

2
יויו
לפני 16 דקות

למה לא? לכו על זה. זה באמת קשר מיוחד, כמו שבוי ושובה

1
אבי
לפני 13 דקות

הוא מכר את המדינה לטראמפ בתמורה ללחץ על הרצוג שייתן לו חנינה.