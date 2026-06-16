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טרגדיה: ילדה בת 13 טבעה בבריכה ציבורית; מצבה קשה

צוותי מד"א הוזעקו לבריכה ציבורית במועצה האזורית בעקבות דיווח על טביעה. חובשים ופראמדיקים העניקו לילדה טיפול רפואי מציל חיים, והיא פונתה לבית החולים כשהיא מורדמת ומונשמת

19:22
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טרגדיה: ילדה בת 13 טבעה בבריכה ציבורית; מצבה קשה
צילום: מד"א

ילדה בת 13 טבעה הערב (שלישי) בבריכה ציבורית בתחום המועצה האזורית חבל מודיעין. צוותי הרפואה של מגן דוד אדום שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול רפואי ראשוני ופינו אותה לבית החולים במצב קשה.

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 18:15 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על ילדה שטבעה בבריכה הציבורית. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים שיבא בתל השומר ילדה בת 13 במצב קשה ויציב, כשהיא מורדמת ומונשמת.

שלמה אלפסי, חובש רפואת חירום במד"א, סיפר על רגעי הדרמה: "קיבלנו דיווח על ילדה בת 13 שטבעה בבריכה ציבורית. כשהגענו ראינו את הילדה שוכבת על סף הבריכה כשהיא מחוסרת הכרה. התחלנו להעניק לה טיפול רפואי מציל חיים שכלל טיפול תרופתי, הרדמה והנשמה, ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה יציב".

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