צה"ל השמיד את המשגר שביצע ירי לעבר הכוחות בדרום לבנון

דובר צה"ל הודיע כי חיל האוויר תקף והשמיד את המשגר שממנו נורו חלק מהרקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. התקיפה בוצעה זמן קצר לאחר השיגורים, במסגרת פעילות צה"ל להסרת איומים על הכוחות בשטח.

מוקדם יותר היום יירט חיל האוויר מספר רקטות ששוגרו על ידי ארגון הטרור חיזבאללה לעבר המרחב שבו פועלים לוחמי צה"ל בדרום לבנון. בצבא ציינו כי בהתאם למדיניות הנהוגה לא הופעלו התרעות, מאחר שהירי כוון לעבר אזור הפעילות של הכוחות ולא לעבר יישובים בישראל.

בצה"ל הדגישו כי לאחר זיהוי מקור הירי, בוצעה תקיפה מהירה ומדויקת של המשגר שממנו נורו חלק מהרקטות, והוא הושמד. מדובר בתגובה מבצעית שנועדה למנוע שיגורים נוספים ולפגוע ביכולות האש של חיזבאללה באזור.

בנוסף, נמסר כי במהלך היום זוהה רכב חשוד במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. תחילה ביצעו הכוחות ירי אזהרה לעבר הרכב, אולם לאחר שהחשד נמשך הוחלט לתקוף במרחב לצורך הסרת האיום.