פיקוד העורף: עדכון חשוב ליממה הקרובה

בתום הערכת מצב שערך פיקוד העורף, הוחלט כי מדיניות ההתגוננות של הציבור נותרת ללא שינוי. ההנחיות הנוכחיות יהיו בתוקף החל מיום שלישי בשעה 19:00 ועד ליום רביעי, 17 ביוני 2026, בשעה 20:00.

בפיקוד העורף מדגישים כי הם ממשיכים לקיים הערכת מצב שוטפת לאורך כל העת, וככל שיהיו שינויים נוספים במדיניות ההתגוננות הציבור יעודכן על כך באופן מיידי.

קו העימות ויישובי הצפון

ההנחיות הבאות תקפות לקו העימות וליישובים: אור הגנוז, ספסופה, מירון, בר יוחאי, יסוד המעלה, כסרא-סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר (בכפוף להנחיות פיקוד הצפון):

פעילויות חינוכיות: ניתן לקיים פעילויות חינוכיות אך ורק במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

ניתן לקיים פעילויות חינוכיות אך ורק במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. התקהלויות ושירותים: תחת מגבלות – בשטח פתוח ניתן להתקהל עד 100 אנשים, ובתוך מבנה עד 400 אנשים.

תחת מגבלות – בשטח פתוח ניתן להתקהל עד 100 אנשים, ובתוך מבנה עד 400 אנשים. מקומות עבודה: ניתן לקיים פעילויות במקומות עבודה אך ורק במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

שאר חלקי הארץ

בכל שאר אזורי המדינה, הפעילות האזרחית נמשכת כסדרה:

פעילויות חינוכיות: ניתן לקיים פעילויות חינוכיות ללא כל הגבלות.

ניתן לקיים פעילויות חינוכיות ללא כל הגבלות. התקהלויות ושירותים: ניתן לקיים התקהלויות ללא הגבלות.

ניתן לקיים התקהלויות ללא הגבלות. מקומות עבודה: פועלים כרגיל וללא הגבלות.

בפיקוד העורף מזכירים כי קיימות החרגות למדיניות זו, וממליצים לתושבים לבדוק את ההנחיות הרלוונטיות והמדויקות ליישובם בפורטל החירום הלאומי או באתר oref.org.il.