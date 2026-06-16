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ירידה בטמפ', מעונן ומהפך: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך, תחול ירידה בטמפ' וייעשה נוח. המהפך הבא כבר בדרך. תחזית מזג אוויר

18:53
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מעונן
מעונן | צילום: שאטרסטוק

מגמה מעורבת במזג האוויר צפויה בימים הקרובים, כאשר לאחר התחממות קצרה ישובו הטמפרטורות להיות רגילות לעונה.

יום רביעי (17.06.26): השירות המטאורולוגי מעדכן כי מזג האוויר יהיה בהיר. לאורך היום תחול עליה קלה בטמפרטורות, והיא תורגש בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ.

יום חמישי (18.06.26): ההתחממות של יום רביעי תישבר, ומזג האוויר יעשה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, כאשר עומסי החום צפויים להיות מתונים יחסית לעונה.

יום שישי (19.06.26): לקראת סוף השבוע, מזג האוויר יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר. לא יירשם שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יישארו קרובות לממוצע השנתי.

יום שבת (20.06.26): ביום השבת יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות ועומסי החום יהיו רגילים לחלוטין לעונה זו של השנה.

יום ראשון (21.06.26): מגמה זו תימשך גם אל תוך השבוע הבא, כאשר ביום ראשון לא צפוי שינוי ניכר בתנאי מזג האוויר ובטמפרטורות.

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