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חדשות פוליטי מדיני

בלתי נתפס: המהלך שיעניק לנתניהו את הניצחון בבחירות

הכתב הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, מעלה הצעה כמעט דמיונית שעשויה להעניק לנתניהו את הניצחון בבחירות הקרובות

18:27
5 תגובות
בלתי נתפס: המהלך שיעניק לנתניהו את הניצחון בבחירות
צילום: פלאש90

הפרשן הפוליטי, עמית סגל, מתייחס בטורו ב"ישראל היום" לנתוני הסקר האחרון, המצביעים על מהפך דרמטי ביחסו של הציבור בישראל כלפי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. על פי הנתונים, בתוך חודש וחצי בלבד חלה צניחה חדה, והתמיכה בטראמפ בקרב הציבור הישראלי נמצאת כעת בשפל.

סגל מנתח את ההשלכות הפוליטיות של הנתונים האלו על ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וכותב כי הממצאים מעלים, לראשונה, את האפשרות שלנתניהו ישתלם להתעמת עם נשיא ארצות הברית – תרחיש שנראה בלתי נתפס רק לפני מספר שבועות.

לדברי סגל, אם נתניהו כבר איבד את יתרונו היחסי שהתבסס על קרבתו לטראמפ, הוא עשוי לנסות ולצבור יתרון פוליטי חדש בתור האדם היחיד שיכול להתעמת איתו. סגל חתם את ניתוחו בהערה על הקו הפרסומי האפשרי של המהלך: "רק חסר פוסטר באיילון עם תמונתו והכיתוב: 'הוא לא יחליט'".

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תגובות

5
4
שי
לפני 25 דקות

"לנתניהו ישתלם להתעמת עם נשיא ארה"ב" - פשוט מדהים איך האינטרס האישי קודם לביטחון המדינה. מר ביטחון מוכן לייצר משבר מדיני הרסני רק בשביל עוד כמה מנדטים בקלפי ולשמור על הכיסא שלו.

1
יוסיד
לפני 7 דקות

חחחח....כואב אה?

3
רזיאל משה
לפני 9 דקות

ביבי טראמפ לא חבר שלחה

2
אחיתופל
לפני 9 דקות

לטראמפ יש אקדח מעשן להפללת נתניהו.

1
אלון
לפני 25 דקות

"הבטחות על הקרח" - כואב לראות איך המדינה שלנו נגררת להרפתקאות פוליטיות מסוכנות בשביל שרידות של איש אחד. הילדים שלנו נלחמים בחזית בזמן שהוא מחשב חישובים קרים של רווח והפסד מול האמריקאים!