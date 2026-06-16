בלתי נתפס: המהלך שיעניק לנתניהו את הניצחון בבחירות

הפרשן הפוליטי, עמית סגל, מתייחס בטורו ב"ישראל היום" לנתוני הסקר האחרון, המצביעים על מהפך דרמטי ביחסו של הציבור בישראל כלפי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. על פי הנתונים, בתוך חודש וחצי בלבד חלה צניחה חדה, והתמיכה בטראמפ בקרב הציבור הישראלי נמצאת כעת בשפל.

סגל מנתח את ההשלכות הפוליטיות של הנתונים האלו על ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וכותב כי הממצאים מעלים, לראשונה, את האפשרות שלנתניהו ישתלם להתעמת עם נשיא ארצות הברית – תרחיש שנראה בלתי נתפס רק לפני מספר שבועות.

לדברי סגל, אם נתניהו כבר איבד את יתרונו היחסי שהתבסס על קרבתו לטראמפ, הוא עשוי לנסות ולצבור יתרון פוליטי חדש בתור האדם היחיד שיכול להתעמת איתו. סגל חתם את ניתוחו בהערה על הקו הפרסומי האפשרי של המהלך: "רק חסר פוסטר באיילון עם תמונתו והכיתוב: 'הוא לא יחליט'".