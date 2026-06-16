הרב יובל שרלו: "אנחנו חוזים בחורבן"

הרב יובל שרלו מתייחס לנתונים החדשים שמפרסמת היום סוכנות הידיעות רויטרס, לפיהם רמת האמון העולמית במהדורות החדשות ירדה למדרגה הנמוכה ביותר אי-פעם, כאשר רק כשליש מהציבור מביע אמון בכלי התקשורת.

הרב שרלו מזהיר מפני הסכנה הברורה העולה מהנתונים, ומציין כי במצב הנוכחי ההתנהלות הציבורית נעשית שלא על פי עובדות וידיעות, אלא מובלת על ידי בעלי עניין, רשתות חברתיות וסוכנים נסתרים.

בדבריו מדגיש הרב שרלו כי התקשורת הרוויחה את אובדן האמון הזה ביושר, ומציב לכך שתי סיבות מרכזיות: הראשונה היא העובדה שהתקשורת הפסיקה לראות את עצמה כמתווך והפכה לשחקן במגרש, כל ערוץ לפי דרכו. הסיבה השנייה היא שהתקשורת הפכה את עצמה לנושא המדווח, תוך עיסוק מתמיד במגישים ובעיתונאים עצמם.

"כמי שמאמינים שאחד מהרגליים עליו העולם עומד היא האמת – אנו חוזים בחורבן", דברי הרב שרלו, שמבהיר כי מדובר בחורבן ערכי ומסוכן מאוד, ומסכם כי הרבה מאוד מהתיקון תלוי בנו.