בליווי טל רוסו: שאול מרידור יוביל את שיקום הצפון

מפלגת "ישר!" בראשות הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט מציבה את גבול הצפון בראש סדר העדיפויות הלאומי. שאול מרידור, לשעבר מנכ״ל משרד האנרגיה וראש אגף התקציבים במשרד האוצר, מונה להוביל את התוכנית המקיפה של המפלגה לשיקום וחיזוק היישובים.

כחלק מגיבוש התוכנית, קיים מרידור סיור מקצועי נרחב ביישובי הגליל העליון ובקריית שמונה, יחד עם האלוף (מיל') טל רוסו. השניים קיימו פגישות עבודה עם הנהלת החברה לחקלאות גליל עליון, אנשי מחקר, חקלאים, רפתנים, בעלי עסקים ומנהלי קהילות באזור. במהלך הסיור שמע מרידור על האתגרים הקשים שנוצרו בעקבות הפינוי הממושך, ובהם פערי מיגון עמוקים, קריסת ענפי התיירות והחקלאות, והצורך במנועי צמיחה. בקריית שמונה נפגש עם בעלי עסקים מקומיים ששיתפו בקשיים הכלכליים ובחוסר הוודאות לגבי היום שאחרי. במפלגת "ישר!" מדגישים כי התוכנית, שתוצג לציבור בשבועות הקרובים, תציע צעדים מעשיים שיורגשו בטווח מהיר בכל בית בצפון. מרידור מתח ביקורת חריפה על המצב ואמר כי בעוד התושבים גילו אומץ לב, הממשלה נכשלה, וכי המטרה כעת היא להפוך את המשבר להזדמנות