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משפט ופלילים

ניצחון לגוטליב: ביהמ"ש מחק חלק גדול מתביעת שקמה ברסלר

בית המשפט קיבל באופן חלקי את טענותיה של ח"כ טלי גוטליב, ומחק על הסף חלק נרחב מטענות תביעת הדיבה שהגישה נגדה אשת המחאה שקמה ברסלר, וזאת בשל החסינות הפרלמנטרית המוענקת לחברי הכנסת אך עם זאת, השאיר את הפרסומים העובדתיים הספציפיים להמשך בירור עובדתי ומעמיק בבית המשפט

16:48
10 תגובות
גוטליב וברסלר
גוטליב וברסלר | צילום: צילום: יונתן שמואל

דרמה משפטית ופוליטית: השופט רמי חיימוביץ' פירק את המוקש הציבורי סביב תביעת הדיבה של פעילת המחאה פרופ' שקמה ברסלר נגד ח"כ טלי גוטליב, בהחלטה מורכבת מחק חלקים נרחבים ממנה על הסף, אך השאיר את ליבת הטענות החמורות ביותר פתוחה למשפט מלא.

זווית הניצחון של שקמה ברסלר: החסינות היא לא "רישיון לשקר"

מבחינת ברסלר מדובר בהישג דרמטי. בית המשפט הבהיר לח"כ גוטליב כי חסינות מהותית של חבר כנסת אינה כלי להפצת עובדות כוזבות במודע או לפגיעה בביטחון המדינה.

השופט קבע כי על הטענות החמורות ביותר שהפיצה גוטליב – ובהן הסיפור על פגישה לכאורה בין ברסלר לראש המוסד, והקשרים המשפחתיים שיוחסו לבעלה של ברסלר עם מנהיג חמאס יחיא סינואר – גוטליב לא תיהנה מחסינות ותצטרך לעמוד למשפט דיבה רגיל. משמעות הדבר היא שחברת הכנסת תיאלץ לעלות על דוכן העדים, להציג הוכחות לטענותיה, ואם תפסיד, היא עלולה לספוג קנס כספי כבד.

זווית הניצחון של טלי גוטליב: הגנה מלאה על הביקורת הפוליטית

מנגד, בסביבתה של ח"כ גוטליב רואים בהחלטה הישג משמעותי ומחיקה של תביעת השתקה. בית המשפט קיבל את הטענה כי חלקים נרחבים מכתב התביעה של ברסלר בכלל לא היו צריכים להגיע לאולם הדיונים, ומחק אותם על הסף.

השופט קבע כי כל ההתבטאויות של גוטליב שהיוו הבעת דעה פוליטית, ביקורת על המחאה, או עיסוק במחדלי ה-7 באוקטובר ובאחריות של ראשי המחאה, חוסות באופן מלא תחת החסינות הפרלמנטרית שלה. בית המשפט למעשה גיבה את זכותה של גוטליב כנבחרת ציבור להמשיך ולתקוף את ברסלר בפן הציבורי, מבלי לחשוש מאיום של תביעות נזיקין.

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תגובות

10
8
שירי מנתניה
לפני שעה

ישר כוח לשופטי ישראל ולשקמה ברסלר הצדיקה 🇮🇱🇮🇱🇮🇱

1
מסעוד ממוסררה
לפני 47 דקות

שירי. ואם הייתה בגידה ? ואם היא ובעלה קשורים ?

2
רותי
לפני 36 דקות

צדיקה?????איפה את חיה על ענן

7
רון
לפני שעה

השופט בפועל ביטל את החסינות שלחברי הכנסת על דעת עצמו. בקרוב נבטל את חסינות השפטניקואים

6
המצליף
לפני שעה

מעניין מי צריך להיות בחקירה???? ההתקפה היא ההגנה הכי טובה גברת ברסנעליים???