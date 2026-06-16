ניצחון לגוטליב: ביהמ"ש מחק חלק גדול מתביעת שקמה ברסלר

דרמה משפטית ופוליטית: השופט רמי חיימוביץ' פירק את המוקש הציבורי סביב תביעת הדיבה של פעילת המחאה פרופ' שקמה ברסלר נגד ח"כ טלי גוטליב, בהחלטה מורכבת מחק חלקים נרחבים ממנה על הסף, אך השאיר את ליבת הטענות החמורות ביותר פתוחה למשפט מלא.

זווית הניצחון של שקמה ברסלר: החסינות היא לא "רישיון לשקר"

מבחינת ברסלר מדובר בהישג דרמטי. בית המשפט הבהיר לח"כ גוטליב כי חסינות מהותית של חבר כנסת אינה כלי להפצת עובדות כוזבות במודע או לפגיעה בביטחון המדינה.

השופט קבע כי על הטענות החמורות ביותר שהפיצה גוטליב – ובהן הסיפור על פגישה לכאורה בין ברסלר לראש המוסד, והקשרים המשפחתיים שיוחסו לבעלה של ברסלר עם מנהיג חמאס יחיא סינואר – גוטליב לא תיהנה מחסינות ותצטרך לעמוד למשפט דיבה רגיל. משמעות הדבר היא שחברת הכנסת תיאלץ לעלות על דוכן העדים, להציג הוכחות לטענותיה, ואם תפסיד, היא עלולה לספוג קנס כספי כבד.

זווית הניצחון של טלי גוטליב: הגנה מלאה על הביקורת הפוליטית

מנגד, בסביבתה של ח"כ גוטליב רואים בהחלטה הישג משמעותי ומחיקה של תביעת השתקה. בית המשפט קיבל את הטענה כי חלקים נרחבים מכתב התביעה של ברסלר בכלל לא היו צריכים להגיע לאולם הדיונים, ומחק אותם על הסף.

השופט קבע כי כל ההתבטאויות של גוטליב שהיוו הבעת דעה פוליטית, ביקורת על המחאה, או עיסוק במחדלי ה-7 באוקטובר ובאחריות של ראשי המחאה, חוסות באופן מלא תחת החסינות הפרלמנטרית שלה. בית המשפט למעשה גיבה את זכותה של גוטליב כנבחרת ציבור להמשיך ולתקוף את ברסלר בפן הציבורי, מבלי לחשוש מאיום של תביעות נזיקין.