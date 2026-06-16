תופרים חליפות: נפתח הקרב באופוזיציה על התיק היוקרתי

מפלגת "הדמוקרטים" הציבה היום (שלישי) דרישה קואליציונית ברורה לקבלת תיק החינוך בממשלה הבאה. הדברים נאמרו בכנס החינוך לדמוקרטיה - "החינוך תחילה", שנערך בכנסת בהובלת ח״כ נעמה לזימי ובהשתתפות יו״ר המפלגה יאיר גולן, אנשי חינוך ונציגי ארגוני החברה האזרחית ותנועות הנוער.

הדרישה מצטרפת לתחרות הגוברת באופוזיציה על המשרד, שנחשב למבוקש במיוחד לאחר קדנציה שנויה במחלוקת של השר הנוכחי מהליכוד, יואב קיש. כזכור, מפלגת יש עתיד כבר הכריזה בעבר על ח"כ מירב כהן כמועמדת מטעמה לתפקיד שרת החינוך, במידה וגוש השינוי ירכיב את הממשלה הבאה.

יאיר גולן: "הדמוקרטים ידרשו את תיק החינוך"

יו"ר "הדמוקרטים", יאיר גולן, הצהיר בכנס באופן חד-משמעי על כוונות המפלגה לגבי המשרד: "משרד החינוך חייב לצאת מידי המושחתים, הלאומנים הקיצוניים, המשתמטים ומחריבי הדמוקרטיה. משרד החינוך חייב לעבור לידיים אחראיות. לכן אני מודיעה כאן היום: בממשלה הבאה, 'הדמוקרטים' ידרשו את תיק החינוך".

גולן פירט את התוכניות של המפלגה למשרד ואמר: "אנחנו נעמיד את מערכת החינוך של מדינת ישראל על הרגליים. אנחנו נזרים תקציבי עתק, נשפר דרמטית את תנאי ההעסקה של ציבור המורים, ונייצר מערכת תמריצים חכמה ורחבה כדי לוודא שהכוחות האיכותיים והטובים ביותר יגיעו בדיוק למקומות שבהם זקוקים להם יותר מכל. אנחנו נשים סוף מוחלט לאפלייתם המקוממת של תלמידי החינוך הממלכתי, ונקדם שוויון אזרחי אמיתי ומלא בין כל התלמידים והתלמידות בישראל - הן ברמה התקציבית והן ברמה הערכית. החינוך הממלכתי הוא הלב הפועם, מרכז העצבים של הדמוקרטיה הישראלית".

ח"כ לזימי: "מתכוונת להיות שרת החינוך הבאה"

במהלך הכנס הציגה ח"כ נעמה לזימי את מועמדותה הרשמית להובלת המשרד: ״התפקיד שלנו הוא לא רק לבלום - אלא גם לשקם ולבנות. תיק החינוך יקבע את העתיד של מדינת ישראל, למשימה הזאת אני נכנסת בכל הכוח. אני מתייצבת כאן ומצהירה: אני מתכוונת להיות שרת החינוך הבאה של מדינת ישראל. אני מכירה את פעימות הלב של המערכת מהבית - כבת של מנהל, אשתו של מורה וכאמא. החינוך הציבורי ממלכתי זורם לי בדם, ושיקומו היא משימתי האישית".

לזימי הוסיפה ופירטה את החזון שלה לתפקיד: "המערכת הזו צריכה מנהיגות עם חזון ברור, שרה שתילחם על תקציבי الילדים שלנו, תחזיר את הבכורה לחינוך הממלכתי ציבורי, תשיב למורים את הכבוד במקצוע, ותהיה חומת המגן של הערכים הליברליים. אני מתחייבת בפניכם - ברגע האמת, אהיה שם בשבילכם ובשביל המערכת, ולא אעצור עד שנחזיר אותה למסלול. אנחנו נחזור להשקיע בחינוך כחומת המגן של הדמוקרטיה והערכים הליברליים, נשים את שוויון ההזדנויות ואת הילדים שלנו במרכז ונבטיח את עתיד ישראל".