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חדשות פוליטי מדיני

ניר חפץ בטוח: זה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל

ניר חפץ, יועצו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בטוח מי יהיה ראש הממשלה הבא: "הייתי שם על זה כסף"

16:17
4 תגובות
ניר חפץ בטוח: זה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

ניר חפץ, דוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לשעבר, מציג תחזית פוליטית ומסמן את זהות המנהיג הבא של מדינת ישראל, לצד השלכות הבחירה על המגזר הדתי והחרדי.

בראיון שקיים ברדיו 'קול ברמה', התייחס חפץ לסיכויי המועמדים השונים ואמר: ״הייתי שם את כספי על אייזנקוט בפולימרקט. אני חושב שהוא יהיה ראש הממשלה הבא - וזה יהיה מצוין לציבור החרדי״.

חפץ נימק את הערכתו והסביר את היתרון המערכתי שהוא מזהה בהנהגה חלופית עבור פתרון המשברים הפוליטיים והחברתיים הנוכחיים: ״רק מנהיג מגוש השינוי יוכל להביא פשרה עם החרדים״.

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תגובות

4
3
מיכל
לפני 18 דקות

אל תבנו על אף אחד מגוש השינוי שיעשה פה סדר רק דרך פשרות ועסקאות מלוכלכות. נמאס לנו לשלם את מחיר ההפקרה הזו בזמן שהילדים שלנו מסכנים את עצמם והממשלה הנוכחית דואגת רק למקורבים שלה. אנחנו צריכים מנהיגים חזקים שיחזירו את המדינה למסלול הלאומי הנכון.

2
ימיןציוני
לפני 6 דקות

מתברר שאייזנקוט לא רק אדם ערכי אלא פוליטיקאי חכם

1
דנה
לפני 19 דקות

אף מנהיג עתידי לא יתקן את חרפת הנטישה שאנחנו חווים כבר חודשים ארוכים כפליטים בארצנו. בזמן שביבי וחבריו יושבים בוילות הממוגנות שלהם בירושלים, הבית שלי בצפון נחרב והעסק שלי מתרסק לחלוטין. נמאס לנו מהדיבורים הריקים של מנהיג חלש שמפקיר את הצפון בשביל השרידות שלו!

1
הרקו
לפני 9 דקות

אבל הצפון עדיין מצביע "למר בטחון הכושל"