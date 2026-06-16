ניר חפץ בטוח: זה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל

ניר חפץ, דוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לשעבר, מציג תחזית פוליטית ומסמן את זהות המנהיג הבא של מדינת ישראל, לצד השלכות הבחירה על המגזר הדתי והחרדי.

בראיון שקיים ברדיו 'קול ברמה', התייחס חפץ לסיכויי המועמדים השונים ואמר: ״הייתי שם את כספי על אייזנקוט בפולימרקט. אני חושב שהוא יהיה ראש הממשלה הבא - וזה יהיה מצוין לציבור החרדי״.

חפץ נימק את הערכתו והסביר את היתרון המערכתי שהוא מזהה בהנהגה חלופית עבור פתרון המשברים הפוליטיים והחברתיים הנוכחיים: ״רק מנהיג מגוש השינוי יוכל להביא פשרה עם החרדים״.