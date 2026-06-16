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משפט ופלילים

אחרי שנה: כך הסתיימה תביעת הדיבה של בנט 

יו"ר מפלגת 'ביחד' תבע רבע מיליון שקלים מערוץ TOV וטען כי הכפיש אותו. התביעה על סך של 250 אלף שקלים, הסתיימה בהסכם, הצדדים ירימו תרומה בסך 10,000 שקלים

15:53
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נפתלי בנט
נפתלי בנט | צילום: אבשלום ששוני/פלאש90

אחרי שנה של מאבק תקשורתי ממושך. תביעת הדיבה שהגיש יו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט נגד ערוץ TOV הסתיימה היום (שלישי) בבית המשפט בהסכמה שהושגה בין הצדדים וקיבלה תוקף של פסק דין.

בהסכמה בים הצדדים, ערוץ TOV ואדם אטיאס חזרו בהם מהטענות שלפיהן הושקעו 50 מיליון שקלים במרחב המוגן בביתו של נפתלי בנט. עוד הוחלט כי בנט והנתבעים יתרמו כל אחד 10,000 שקלים לעמותה על שמו של עמנואל מורנו ז"ל.

מערוץ TOV נמסר בתגובה: "בנט התקפל, לא קיבל התנצלות, ושילם. לפני כשנה ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיש תביעת לשון הרע נגד ערוץ Tov ודרש התנצלות. לפי הנוסח המוסכם בבית המשפט, ערוץ Tov לא יתנצל על הפרסום, ובנט ישלם את שכר הטרחה שלנו כתרומה לעמותת "דרך עמי" להעמקת הזהות היהודית ע"ש סא"ל עמנואל מורנו".

נזכיר כי בנט תבע את הערוץ על סך של 250 אלף שקלים. בכתב התביעה נטען כי "גורמים בעלי ממון מקימים או משתלטים על 'כלי תקשורת' בכדי להציג מצג של רצינות יתירה, ובכך להגביר את השפעת פרסומיהם. ככל שהדברים נוגעים לענייננו - עובדה זו מחייבת את בית המשפט הנכבד להתייחס בהתאם אל מי שמציג עצמו כ'כלי תקשורת' ולדרוש ממנו עמידה בסטנדרטים עיתונאיים מקובלים".

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לפני 25 דקות

עלילה נגד בנט בדבר שימוש בכסף לא לא