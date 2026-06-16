מבקר המדינה נגד משרד הרווחה: "הפקיר את אוכלוסיות הקצה במלחמה"

שורת כשלים מבניים, חוסר תיאום מערכתי ואוזלת יד בטיפול במשבר כוח האדם – אלו הן הטענות המרכזיות שמפנה מבקר המדינה כלפי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים תחת השר יעקב מרגי. הביקורת משרטטת תמונה מדאיגה של ניהול המשבר האזרחי הגדול בתולדות המדינה.

המבקר אינו חוסך את שבטו מהדרג המיניסטריאלי והניהולי של המשרד, ומצביע על ארבעה כשלים מרכזיים באחריותו של השר מרגי:

1. הפקרת מערך כוח האדם בשטח

הטענה המרכזית של המבקר נוגעת למשבר התעסוקה החריף של העובדים הסוציאליים, משבר שהיה ידוע למשרד חודשים ארוכים מראש אך לא טופל בצורת תוכנית חירום לאומית.

הדוח המלא חושף את התוצאה הישירה של אוזלת יד זו: כ-31% מכלל מחלקות הרווחה בארץ (ו-41% מהרשויות שקלטו מפונים) קרסו תחת נטל המחסור בכוח אדם. המבקר מדגיש כי המשרד כשל בלספק הגנה, תמיכה נפשית ותמריצים כלכליים ראויים לעובדות הסוציאליות שנאלצו להתמודד בחזית עם משפחות חטופים, שכול וטראומה קשה.

2. מחדל הדאטה וחוסר התיאום המערכתי

ביקורת נוקבת במיוחד מופנית כלפי חוסר היכולת של משרד הרווחה לייצר תשתית מידע אחודה ומתפקדת בזמן אמת. המבקר מצביע על כך שהמשרד לא סנכרן את מאגרי המידע שלו עם פיקוד העורף והשלטון המקומי.

כתוצאה מכך, עובדות סוציאליות בשטח נאלצו לבצע מיפוי ידני, איטי ומסורבל של צרכי המפונים בבתי המלון. חוסר היעילות הממשלתי הזה הוביל, על פי הדוח, לפספוס ישיר של אוכלוסיות קצה מוחלשות שלא קיבלו את המענה הטיפולי והחומרי המגיע להן בזמן.

3. דחיקת שירותי השגרה והפקרת קטינים בסיכון

המבקר מבהיר כי המענה המשברי של משרד הרווחה הגיע על חשבון קריסת שירותי השגרה של האוכלוסיות החלשות ביותר. תחת משמרתו של השר מרגי, נאלצו המחלקות המקומיות לדחות ולשתק תהליכים קריטיים, כגון ועדות תכנון טיפול וביצוע צווים להגנת קטינים ונשים בסיכון. המבקר מותח ביקורת על כך שהמשרד לא נערך עם עתודות כוח אדם שיאפשרו את המשך רשת הביטחון הבסיסית ביותר במדינה במקביל לניהול החירום.

4. הגדלת הפערים והפקרת הרשויות המוחלשות

טענה מוסדית קשה נוספת של המבקר נוגעת לחלוקת המשאבים הלא-שוויונית במהלך המלחמה. הדוח מראה כי כ-12% מהמחלקות בארץ – רובן המוחלט ברשויות ערביות ובדואיות – תפקדו ברמה ממוצעת ומטה. המבקר מאשים את הנהגת המשרד בכך שלא השכילה להפנות תקציבים ומענים מותאמי-תרבות וקהילה לרשויות הללו, שנכנסו למשבר בנקודת זינוק נמוכה, ובכך העמיקה את השבר החברתי בישראל.

המלצת המבקר: שינוי תפיסה מבני

בשורה התחתונה, המבקר קובע כי הזרמת התקציבים החד-פעמיים עליהם מכריז המשרד שוב ושוב אינה מהווה פתרון אמיתי. המבקר דורש מהשר מרגי לבצע רפורמה מבנית עמוקה: עיגון תקציבי קבוע למחלקות הרווחה בשגרה, פתרון שורש למשבר שכר העו"סים, והקמת מערכת דאטה לאומית מסונכרנת. ללא צעדים אלו, מזהיר המבקר, חוסנו המבני של מערך הרווחה בישראל ימשיך להידרדר.