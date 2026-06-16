תבוסה משפילה לחרדים: חוק המעונות לא יקודם

הסיעות החרדיות בולעות עוד צפרדע. למרות האיומים, האולטימטומים והדרישות של הסיעות החרדיות - חוק המעונות לא עולה היום לסדר היום של הכנסת, וכנראה גם לא בעתיד.

בלשכת יו"ר הקואליציה העבירו לח"כים החרדים כי אין רוב להעביר את החוק, ככל הנראה בשל התנגדות של ח"כים בליכוד (אילוז) וגם בציונות הדתית (סולמון) ובתקווה חדשה (השכל). החוק נועד לעקוף את פסיקת בג"ץ והנחיית היועצת המשפטית לממשלה, שביטלו את הסבסוד למעונות יום עבור משפחות משתמטי גיוס. המפלגות החרדיות רואות בחוק זה קו אדום ודחוף, שכן היעדר הסבסוד מייצר פגיעה כלכלית קשה באלפי משפחות במגזר. אתמול הודיעו הח"כים החרדים על מרד הצבעות במליאה: "הודענו כעת ליו"ר הקואליציה כי בשל אי-העלאת חוק המעונות לסדר היום, לא נצביע היום בעד חקיקה קואליציונית במליאת הכנסת", נמסר בהודעה המשותפת של שתי המפלגות החרדיות. ההודעה אתמול הביאה לכך שכל חוקי הקואליציה הוסרו מסדר היום, וגם היום סדר היום של המליאה ריק.

סדר היום של המליאה - ריק ( ללא )

היום ניסו במפלגות החרדיות להסלים את האיומים והודיעו כי יצביעו נגד העברות תקציביות בוועדות הכספים, אבל בקואליציה לא התרשמו ופשוט הסבירו להם את המתמטיקה, ואת האפשרות להשפלה במליאה.

כעת מתמקדות המפלגות החרדיות בהעברת חוק יסוד לימוד תורה (שגם הוא רוקן מתוכן לדרישת הציונות הדתית והפך להיות חוק הצהרתי). בנוסף ינסו לקדם הוראת שעה שתעכב את מעצר המשתמטים החרדים למשך שנה. יוזמה שגם לא ברור אם יש בכלל רוב.